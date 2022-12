Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Ολλανδία κέρδισε τις ΗΠΑ και πέρασε στα προημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ολλανδία είναι η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ.

Η Ολλανδία είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, καθώς νίκησε σήμερα τις ΗΠΑ με 3-1. Ο Ντένζελς Ντάμφρις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα στη Ντόχα (17:00), στο «Khalifa International Stadium», τον οποίο παρακολούθησαν πάνω από 50 χιλιάδες θεατές.

Ο Ντάμφρις με δύο ασίστ σε δύο πανομοιότυπες φάσεις ήταν ο δημιουργός των πρώτων γκολ της ομάδας του, ενώ πέτυχε το τρίτο! Πρώτα στο 10ο λεπτό ο δεξιός μπακ της Ιντερ γύρισε από τα δεξιά μέσα στην αντίπαλη περιοχή και ο Μέμφις Ντεπάι με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντάμφρις γύρισε ξανά την μπάλα από τα δεξιά και αυτή τη φορά ήταν ο Μπλιντ, ο οποίος με δικό του διαγώνιο σουτ νίκησε τον Τέρνερ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Λουίς Φαν Γκααλ άλλαξε αγωνιστική φυσιογνωμία στους «οράνιε», σε σχέση με τα τρία πρώτα παιχνίδια στους ομίλους, και κατάφερε να τους οδηγήσει στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, όπου πλέον περιμένει το νικητή του αποψινού αγώνα ανάμεσα σε Αργεντινή και Αυστραλία για μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο διάσημος τεχνικός αποφάσισε να αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζοντας με αντεπιθέσεις. Η ομάδα του Γκρεγκ Μπερχάλτερ «βραχύκλωσε», καθώς δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους στην αντίπαλη άμυνα.

Το 76 κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 με τη βοήθεια της τύχης. Ο Πούλισικ γύρισε από τα δεξιά, ο Ράιτ στην προσπάθειά του να πλασάρει αμέσως, σήκωσε την μπάλα, η οποία πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1.

Η Ολλανδία, όμως, απάντησε στο 81ο λεπτό με τον κορυφαίο σε απόδοση παίκτη της και MVP του αγώνα. Ο Μπλιντ έκανε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, με τον Ντάμφρις να πλασάρει στην κίνηση για το τελικό 3-1 και να γνωρίζει την αποθέωση από τους φιλάθλους.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης Σαμπάιο έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Κοπμάινερς και Φρένκι Ντε Γιονγκ.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Λουίς Φαν Γκααλ): Νόπερτ, Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Ακε (90'+ Ντε Λιχτ), Ντάμφρις, Ντε Ρουν (46' Μπεργκβάιν), Φρένκι Ντε Γιονγκ, Μπλιντ, Κλάασεν (46' Κοπμάινερς), Χάκπο (90'+ Βέγκχορστ), Ντεπάι (82' Σίμονς).

ΗΠΑ (Γκρεγκ Μπελχάτερ): Τέρνερ, Ντεστ (75' Γέντλιν), Κάρτερ-Βίκερς, Ριμ, Ρόμπινσον, ΜακΚένι (67' Ράιτ), Άνταμς, Μούσα, Γουεά (67' Ααρονσον), Φερέιρα (46' Ρέινα), Πούλισικ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: η φάση των “16” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Δημόσιο: Επιχείρηση “Θερμοστάτης” με… ηλεκτρικό καλοριφέρ σε “Γραφείο Υπουργού” (εικόνες)

“Κιβωτός”: ο “εξαφανισμένος” πατήρ Αντώνιοςς, η οργή της πρεσβυτέρας και τα κακουργήματα