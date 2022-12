Υγεία - Περιβάλλον

Φάρμακα: ελλείψεις λόγω... εξαγωγών (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε φάρμακα εντός της χώρας.

Του Τάσου Τέλλογλου

"Στέγνωσαν" τα ράφια των φαρμακείων από γνωστά φάρμακα, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες, η Ελλάδα μέσω του προγράμματος "Γέφυρα", τα εξάγει σε χώρες που πωλούνται τέσσερις ή πέντε φορές ακριβότερα.

Από τον Σεπτέμβριο οπότε άρχισε η έλλειψη του αντιεπιλητικού φαρμάκου που έπαιρνε η σύζυγος του Μίλτου Ελευθεριάδη η μέρα της ξεκινάει χωρίς να ξέρει πώς θα την τελειώσει. Η ελλειψη θεραπείας την οδηγεί σε αλλεπάλληλες πτώσεις σε δημόσιους χώρους και απο εκεί στο νοσοκομείο.

Για τον Ελευθεριάδη που παλιότερα έβρισκε το αντιεπιλητικό φάρμακο πολύ ευκολα αρχισε ενας αγώνας επικοινωνιών αρχικά με τον ΕΟΦ και τους εισαγωγείς του φαρμάκου. Απάντηση πήρε τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εταιρεία που παράγει το φάρμακο.

Όπως είπε ο ίδιος ο κ. Ελευθεριάδης, "από την εταιρεία που το παράγουν μου είπαν οτι ευθύνεται το πρόγραμμα "Γέφυρα", δηλαδή το γεγονός οτι η Ελλάδα είναι γέφυρα για να εξάγεται το φάρμακο σε χώρες που πουλιέται πιο ακριβά."

Στοιχεία που συγκέντρωσε ο ΑΝΤ1, δείχνουν οτι τα πρωτότυπα φαρμακα στην Ελλάδα είναι 4 φορές φθηνότερα από ο,τι σε χώρες της Κέντρικής Ευρώπης. Το αντιεπιλητικό φαρμακο του κ. Ελευθεριάδη προβλέπεται να λείπει ως τον Μάρτιο του 2023 συμφωνα με στοιχεία της φαρμακοβιομηχανίας. Ως το τέλος χρόνου θα είναι σε ελλειψη ενα εξαιρετικά δημοφιλές αντιφλεγμονώδες που λείπει απο τον Μάιο του 2022, ενα αναλγητικό που λείπει απο τον Σεπτέμβριο και μία κρέμα για τον έρπη που λείπει απο τον Ιούλιο.

Ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων Θόδωρος Σκυλακάκης παραδέχεται οτι κάποια φάρμακα λείπουν και επειδή φαρμακοποθήκες και φαρμακεία στην Ελλάδα τα εξάγουν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Το υπουργείο υγείας μόλις πρόσφατα απαγόρευσε αυτές τις εξαγωγές και ο σύλλογος του Θόδωρου Σκυλακάκη έκανε καταγγελία κατά 5 βιομηχανιών που κάνουβν αισθητά μικρότερες παραδόσεις.

Ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου φαρμακευτικών επιχειρήσεων Μιχάλης Χειμώνας λεει οτι μετά την πανδημία παρουσιάστηκαν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Όσο πάντως το 50% της φαρμακευτικής δαπάνης πληρώνεται απο τους κρίκους της αλυσσίδας παραγωγής οι διάφοροι παίκτες θα προσπαθήσουν να διαχειριστούν τις πρόσθετες ελλείψεις που φέρνει το τέλος της πανδημίας και η απότομη αυξηση της ζήτησης ο ενας εις βάρος του αλλου και ολοι μαζί εις βάρος του αρρώστου.

