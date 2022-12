Αθλητικά

Απόλλων - Κολοσσός: η νίκη των Αχαιών και το σεμιναριακό δεκάλεπτο

Οι Αχαίοι, "έπιασαν" τους φιλοξενούμενους στην κατάταξη.

Ένα σεμιναριακό σε άμυνα και επίθεση τέταρτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τον Απόλλωνα Πατρών, προκειμένου να κάμψει την αντίσταση του Κολοσσού και να υπερασπιστεί την έδρα του. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 85-66 των «θαλασσί», για την 8η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας σε 3-5 το ρεκόρ τους και «πιάνοντας» τους φιλοξενούμενους στην κατάταξη.

Για τρία δεκάλεπτα οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο κλειστό του Απόλλωνα παρακολούθησαν μία αμφίρροπη «μάχη», με τον φωτεινό πίνακα να γράφει το 60-57 στο 30΄.

Ωστόσο, στον επίλογο του αγώνα οι γηπεδούχοι βρήκαν ψυχολογία από το γρήγορο σερί 7-0, με το οποίο οικοδόμησαν μία διψήφια διαφορά (67-57 στο 32΄), ενώ δείχνοντας διάρκεια σε άμυνα και επίθεση έτρεξαν στην τέταρτη περίοδο επιμέρους σκορ 25-9, κόβοντας με άνεση το νήμα του τερματισμού και εξασφαλίζοντας μία πολύτιμη διαφορά 19 πόντων ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ράιαν Τέιλορ με 20 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του αποδείχθηκε ο Αντόνιο Λι Ντέιβις με 17. Από τον Κολοσσό των μόλις 4/20 τρίποντων ξεχώρισε ο Γιανίκ Μορέιρα με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 46-39, 60-57, 85-66

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Τσολάκος, Γερακίνης

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 7 (2), Βησσαρίου 5 (1), Σιλά 6, Τέιλορ 20 (2), Καράμπελας 9 (2), Ντέιβις 17 (1), Μπόγρης 8, Χέινς-Τζόουνς 2, Κογιόνης, Μαστρογιαννόπουλος 11 (1).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Σταρκς 4, Όσμπορν 4, Κόφι 6, Κατσίβελης 6 (1), Γιαννόπουλος 15 (2), Μορέιρα 16, Χρυσικόπουλος 7 (1), Ντίξον 8, Ιορδάνου, Τιγκ.

