Missing Alert για εξαφάνιση 13χρονης

Πότε και πού εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη της, Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά την εξαφάνιση της 13χρονης Αγγελικής-Μικαέλας, από τη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδόπολη "Αγία Βαρβάρα", στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στη 01/12/2022, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από τη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδόπολη "Αγία Βαρβάρα", στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Αγγελική - Μικαέλα Τ., 13 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 03/12/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αγγελική - Μικαέλα Τ., έχει ύψος 1,62 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μακριά ίσια μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Φορούσε γκρι φούτερ, κόκκινο παντελόνι φόρμας και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple"

