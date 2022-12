Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Για ακόμη μία ημέρα, συνεχίζονται οι προκλήσεις από αέρος από την Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου σήμερα Σάββατο (3.12.2022), ανήλθαν σε 49.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, οι 49 παραβιάσεις σημειώθηκαν από ένα μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας και 1 μη επανδρωμένο UAV αεροσκάφος (drone) στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Επίσης καταγράφηκς και μια παράβαση του FIR Αθηνών.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

