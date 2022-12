Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: απανθρακωμένη σορός βρέθηκε μετά από κατάσβεση φωτιάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ με τον εντοπισμό φλεγόμενης σορού στη Θεσσαλονίκη.

Μία ανατριχιαστική ανακάλυψη έκαναν πυροσβέστες που κλήθηκαν να επέμβουν σε περιστατικό στην οδό Εγνατία, στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη, όταν αντίκρισαν τη σορό ενός απανθρακωμένου ατόμου.

Μπροστά στο πτώμα ενός άντρα βρέθηκαν οι πυροσβέστες, που μετέβησαν σε αύλειο χώρο παραπήγματος, στη συμβολή των οδών Εγνατία και Χαλκιδικής, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, κατόπιν κλήσης για φωτιά, που δέχτηκε το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, λίγο μετά τις 7.20 το βράδυ.

Όταν έφτασαν στο παράπηγμα, οι 10 πυροσβέστες, που μετέβησαν στο σημείο με τρία οχήματα, αντίκρισαν τη σορό ενός άντρα που έφερε σοβαρά εγκαύματα.

Στο σημείο μετέβησαν επίσης το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία. Για το περιστατικό θα διενεργηθεί προανάκριση.

Πηγή εικόνων: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πελέ: Ώρες αγωνίας για την υγεία του θρυλικού άσου

Βόλος: Επίθεση με αλυσοπρίονο δέχθηκε εργαζόμενη του Δήμου

Πολιτική Προστασία: Αναβάθμιση του 112 και καταλόγους καταγραφής ατόμων με αναπηρία