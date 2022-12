Αθλητικά

ΑΕΚ: νίκη... θρίλερ κόντρα στον Προμηθέα

Τα τρίποντα, φαίνεται να έσωσαν την Ένωση, που ήταν αρκετά εύστοχη από τα 6,75 και κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Το «κρύο αίμα» των παικτών της ΑΕΚ από τα 6.75, έκρινε τον αγώνα με τον Προμηθέα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για την 8η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League.

H Ένωση επικράτησε με 73-70 των Αχαιών, αυξάνοντας σε 6-2 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη ήττα τους σε έξι αγώνες. Παράλληλα, απογοήτευσε τον Γιάννη Χριστόπουλο στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Προμηθέα, μετά την αποχώρηση του Μάκη Γιατρά.

Μετά από μία αμφίρροπη αναμέτρηση, η ΑΕΚ ήταν αυτή που εξαργύρωσε την ψυχραιμία των παικτών της, απέναντι σε έναν Προμηθέα που μπορεί να είδε τον Γιανγκ να τίθεται νοκ άουτ με τραυματισμό από το πρώτο λεπτό του αγώνα, αλλά παρέμεινε ανταγωνιστικός και πάλεψε για το «διπλό» μέχρι το φινάλε.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τα τρίποντα των Φρέιζερ και Φλιώνη να βοηθούν την ΑΕΚ να ανακτήσει το προβάδισμα (63-60 στο 33΄) και τον Μίτσελ να διαμορφώνει με κάρφωμα το 65-60 στο 34΄. Ο Προμηθέας προσπάθησε να αντιδράσει (67-66 στο 37΄), αλλά οι «κολλητές βόμβες» των Φρέιζερ και ΜακΓκριφ από τα 6.75 διαμόρφωσαν το 73-66 στο 38΄, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη για την ΑΕΚ. Οι Κουλμπόκα και Κάουαν είχαν από μία ευκαιρία στα τελευταία δευτερόλεπτα για να στείλουν το ματς στην παράταση, αλλά και τα δύο τρίποντα που επιχείρησαν βρήκαν σίδερο...

Οι Μίτσελ και Μάντσεν πρωταγωνίστησαν στην επίθεση της ΑΕΚ, σημειώνοντας από 14 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Φρέζιερ. Από τον Προμηθέα προσπάθησε ο Κουλμπόκα με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-11, 34-31, 55-56, 73-70

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τσώνος, Μαλαμάς

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Φρεζίερ 13 (3), Φλιώνης 7 (1), ΜακΓκρίφ 9 (1), Γουίλιαμς 4, Μίτσελ 14, Κόνιαρης, Πετρόπουλος 2, Φιλιππάκος 2, Μάντσεν 14 (1), Παπαδάκης 2, Στρέλνιεκς 6 (2).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 7, Γιανγκ, Κακλαμανάκης 3, Σίμπσον 5, Κουλμπόκα 22 (4), Ντάνγκουμπιτς 5 (1), Κοντίτ 10, Τσαϊρέλης 9, Μουράτος 7 (1), Γκίκας 2.

