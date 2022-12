Παράξενα

Παπάς έκανε “μαϊμού” εράνους με... δόλωμα νεαρό με πρόβλημα υγείας

Ιερέας κατηγορείται για «μαϊμού» έρανο, είχε συγκεντρώσει πάνω 15.000 ευρώ για τον σκοπό. Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη.

Για απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί εράνων και λαχειοφόρων αγορών συνελήφθη νεαρός κληρικός στα Τρίκαλα, μετά από καταγγελίες σε βάρος του.

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο κληρικός πραγματοποιούσε μεσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έρανο υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης ατόμου που είχε προβλήματα υγείας. Για την συγκέντρωση των δωρεών, είχε δώσει δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, στον έναν εμφανιζόταν ως δικαιούχος ο κληρικός και στον άλλον το άτομο που είχε την ανάγκη των χρημάτων.

Ωστόσο, όπως εξακριβώθηκε, ο δράστης διαχειριζόταν αποκλειστικά και εν αγνοία του έχοντα την ανάγκη των δωρεών και τους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δοθεί για τον έρανο, στους οποίους είχε κατατεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό των 12.922,50 ευρώ. Το ποσό αυτό ποτέ δεν έφθασε στα χέρια του δικαιούχου.

Στην κατοχή του κληρικού βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.110 ευρώ, ως προερχόμενο από τον έρανο και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ σε νομότυπες κατ΄οίκον έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ και διάφορα έγγραφα από τα οποία προέκυπτε αγορά ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop) κ.α.).

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα trikalavoice.gr ο νεαρός Τρικαλινός είχε χειροτονηθεί μόλις προ ολίγων ετών από Ιεράρχη που δεν βρίσκεται πια στη ζωή σε Μητρόπολη της Νοτίου Ελλάδος.

Επέστρεψε το 2021 σε όμορη Μητρόπολη των Τρικάλων όπου και έλαβε τον δεύτερο βαθμό Ιεροσύνης και τοποθετήθηκε Εφημέριος σε μεγάλο χωριό κοντά στα Τρίκαλα.

Απομακρύνθηκε όμως μέσα σε λίγες μόλις μέρες μετά από καταγγελίες που είχαν γίνει εναντίον του. Βρήκε καταφύγιο σε άλλη Μητρόπολη της Νοτίου Ελλάδος, όπου μάλιστα του απονεμήθηκε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι απομακρύνθηκε και από εκεί, ενώ αναμένεται να παραπεμφθεί ενώπιον και των εκκλησιαστικών Δικαστηρίων.

