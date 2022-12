Πολιτισμός

Guardian - Γλυπτά του Παρθενώνα: η Ελλάδα σε προκαταρκτικές συνομιλίες με το Βρετανικό Μουσείο

Για συζητήσεις ανώτερων αξιωματούχων σχετικά με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. κάνει λόγο η βρετανική εφημερίδα.

Την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, προοικονομεί με άρθρο του ο Guardian.

Ο βρετανικός Guardian σε άρθρο του το Σάββατο, αποκαλύπτει ότι «ανώτεροι Έλληνες αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει "προκαταρκτικές" συνομιλίες με το Βρετανικό Μουσείο σε κάτι που θα μπορούσε να ισοδυναμεί με τεκτονική αλλαγή στην επίλυση της μακροβιότερης πολιτιστικής διαμάχης στον κόσμο: τον επαναπατρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα του 5ου αιώνα π.Χ. στην Αθήνα».

Το άρθρο που υπογράφει η δημοσιογράφος Έλενα Σμιθ, αναφέρεται σε αποκαλύψεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που σύμφωνα με την εφημερίδα "Τα Νέα", τα οποία ανέφεραν ότι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, είχαν συναντηθεί με τον Τζορτζ Όσμπορν, τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο Λονδίνο τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου.

Όπως τονίζει ο Guardian, επικαλούμενος πηγές από την Αθήνα, η εν λόγω έκθεση, η οποία περιγράφει λεπτομερώς το πού διεξήχθησαν οι συνομιλίες, περιγράφεται ως «όχι μόνον αξιόπιστη αλλά και πολύ συναρπαστική».

Νωρίτερα, την αποκάλυψη ότι η τεχνολογία θα βοηθήσει τα Γλυπτά του Παρθενώνα να επαναπατριστούν, είχε κάνει και ο Ροτζερ Μίτσελ, διευθυντής του Ινστιτούτου Ψηφιακής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στον ΑΝΤ1 αναφέροντας ότι η ώρα που τα έργα του Φειδία θα επαναπατριστούν είναι ζητημα μερικών μηνών.

