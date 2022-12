Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: η Αργεντινή νίκησε την Αυστραλία και πέρασε στα προημιτελικά

Με ηγέτη τον Λαιονέλ Μέσι, που άνοιξε το σκορ στη χιλιοστή αναμέτρηση της καριέρας του η Αργεντινή κέρδισε την Αυστραλία.

Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου, Λιονέλ Μέσι, γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο το 1000ό ματς της καριέρας του. Άνοιξε το δρόμο στο 35΄ στην Αργεντινή με το γκολ που πέτυχε εναντίον της Αυστραλίας και στο 57΄ ο Άλβαρες έδωσε καθαρό προβάδισμα πρόκρισης της «αλμπισελέστε» στους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2022.

Με το τελικό 2-1 η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στα «καγκουρό», προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης, όπου την Παρασκευή (9/12, 21:00) θα παίξει με την Ολλανδία, με φόντο το «εισιτήριο» για την τετράδα. Το φινάλε, πάντως, ήταν θρίλερ, με την Αργεντινή να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και αυτό λίγο έλλειψε να της στοιχίσει, αλλά ο γκολκίπερ Μαρτίνες απέτρεψε το 2-2!

Η πρώτη επίσημη αναμέτρηση των δύο ομάδων (είχαν συναντηθεί σε φιλικό το 2007 με την Αργεντινή να νικά 1-0) κρίθηκε από την κλάση του Λιονέλ Μέσι κι από ένα τραγικό λάθος του γκολκίπερ των Αυστραλών, Ράιαν. Τα πράγματα, μετά το δεύτερο γκολ πήραν το δρόμο τους και οι Αργεντινοί έχουν κάθε λόγο να συνεχίσουν να ονειρεύονται... την κούπα.

Με μία αλλαγή στην ενδεκάδα τους παρατάχθηκαν στο «Αχμάντ μπιν Αλί» Αργεντινή και Αυστραλία, σε σχέση με τα τελευταία ματς που έδωσαν στην φάση των ομίλων, με Πολωνία και Δανία αντίστοιχα. Στο αρχικό σχήμα της «αλμπισελέστε» βρέθηκε ο Πάπου Γκόμες, αντί του τραυματία, Ανχελ Ντι Μαρία, ενώ τα «καγκουρό» ξεκίνησαν τον αγώνα με τον Κιάνου Μπάκους αντί του Κρεγκ Γκούντγουϊν.

Το ματς στο πρώτο μέρος ήταν αρκετά κλειστό, με τους Αυστραλούς να παίρνουν άριστα στο τακτικό κομμάτι. Με διπλή ζώνη άμυνας έκλεισαν όλους τους διαδρόμους στους παίκτες του Σκαλόνι, οι οποίοι προσπάθησαν με υπομονετικό passing game να ανοίξουν την καλά οργανωμένη άμυνα των αντιπάλων, χωρίς να το καταφέρνουν.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι μόνοι που μπορούν ν΄ αλλάξουν τη ροή ενός τέτοιου παιχνιδιού είναι οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ένας τέτοιος είναι αν μη τι άλλο ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος στο 35΄ βρήκε όσο χώρο χρειαζόταν μέσα στην περιοχή για να στείλει τη μπάλα... συστημένη με αριστερό πλασέ στη δεξιά γωνία του Ράιαν.

Το 1-0 ήταν γεγονός για την Αργεντινή, η οποία μέχρι εκείνο το λεπτό δεν είχε δημιουργήσει ούτε... υποψία ευκαιρίας. Ο Μέσι, όμως, βρήκε τον τρόπο να βάλει μπροστά την Αργεντινή με το 3ο του τέρμα στο Κατάρ, 9ο σε τελική φάση Μουντιάλ και πρώτο στην καριέρα του, όσο κι αν ακούγεται παράξενο σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αυστραλία με το εις βάρος της σκορ ήταν υποχρεωμένη να ρισκάρει περισσότερο στο β΄ μέρος, για να φτάσει στην ισοφάριση. Ένα λάθος γύρισμα του Οταμέντι προς τον Μαρτίνες στο 53΄ λίγο έλλειψε να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση για την εστία του Αργεντινού πορτιέρε, ο οποίος βγήκε έγκαιρα κι απομάκρυνε τη μπάλα προ του Ντιουκ.

Δεν ήταν πάντως καθόλου απειλητική και παρότι η «αλμπισελέστε» γύρισε το σύστημα σε 5-3-2 εξακολουθούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο ματς. Η ομάδα του Σκαλόνι δεν «έψαχνε» το δεύτερο γκολ, ωστόσο, το βρήκε μετά το τρομερό λάθος του Ράιαν στο 57΄. Ο γκολκίπερ των «καγκουρό» προσπάθησε να ντριπλάρει τον Ντε Πολ στη μικρή περιοχή του, αλλά ο Άλβαρες που ήταν κοντά έκλεψε την μπάλα και σε κενή εστία «έγραψε» το 2-0.

Το ματς, όμως, δεν είχε τελειώσει, καθώς η Αυστραλία κατάφερε να ξαναμπεί σε αυτό από ένα πολύ τυχερό γκολ που πέτυχε ο Γκούντγουιν στο 77ο λεπτό με τη... συνδρομή του Έντσο Φερνάντες. Περίπου 20 λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι ο Γκούντγουϊν έπιασε το δυνατό σουτ έξω από την περιοχή κι ενώ η μπάλα έφευγε άουτ βρήκε στο σώμα του Φερνάντες, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Μαρτίνες (2-1).

Με τη ψυχολογία στα ύψη οι Αυστραλοί τα έπαιξαν όλα για όλα στη συνέχεια και στο 81΄ έφτασαν μία ανάσα από την ισοφάριση, αλλά την τελευταία στιγμή ο Οταμέντι έβαλε το πόδι του κι ανέκοψε το σουτ του Μπέχιτς, ο οποίος είχε βρεθεί πολύ κοντά στο γκολ μετά από τρομερή ατομική προσπάθεια.

Στο 89΄ ο Λαουτάρο Μαρτίνες μετά από ασίστ... μισό γκολ του Λιονέλ Μέσι απέτυχε να «κλειδώσει» την πρόκριση, όπως και στο 93΄ ο Ντε Πολ, πάλι από πάσα του «ψύλλου, νικήθηκε από τον Ράιαν. Κι αφού η Αργενντινή δεν τελείωνε το ματς με τη σωρεία ευκαιριών που έχασε στα τελευταία λεπτά, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων λίγο έλλειψε να το πληρώσει, αλλά ο Μαρτίνες έκανε μεγάλη επέμβαση στο πλασέ του Κούολ.

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες: Ιρβάιν, Ντέγκενεκ

Οι συνθέσεις:

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα (80΄ Μοντιέλ), Ρομέρο, Οταμέντι, Ακούνια (72΄ Ταλιαφίκο), Ντε Πολ, Φερνάντες, Μακ Άλιστερ (80΄ Παλάσιος), Γκόμες (50΄ Λισάντρο Μαρτίνες), Μέσι, Άλβαρες (71΄ Λαουτάρο Μαρτίνες)

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γκράχαμ Αρνολντ): Ράιαν, Ντέγκενεκ (72΄ Κάρασιτς), Σούταρ, Ρόουλς, Μπέχιτς, Λέκι (72΄ Κούολ), Μόουι, Ιρβάιν, Μπάκους (58΄ Χρούστιτς), Μακ Γκρι (58΄ Γκούντγουϊν), Ντιουκ (72΄ Μακλάρεν)

