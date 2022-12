Κόσμος

Μενέντεζ για F-16: Δεν θα συμφωνήσω σε πώληση στην Τουρκία

Μήνυμα Μενέντεζ προς Ερντογάν. Δεν έχω καμία πρόθεση να συμφωνήσω για πώληση F-16 στην Τουρκία.

Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ ξεκαθάρισε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ο ίδιος δεν πρόκειται να συμφωνήσει οι ΗΠΑ να πουλήσουν τα F-16 στην Τουρκία, αφού η τελευταία δεν φαίνεται να έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των συμμάχων της.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε πως «δεν έχω λάβει καμία ειδοποίηση, κάτι που αποτελεί προφανώς μέρος της διαδικασίας για τυχόν πωλήσεις όπλων. Η κυβέρνηση δεν μου έχει στείλει καμία ειδοποίηση. Οπότε υποθέτω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που λέγεται δημοσίως και αυτού που τελικά συμβαίνει. Αλλά αυτό για το οποίο είμαι σίγουρος είναι ότι είτε υπάρξει ειδοποίηση είτε δεν υπάρξει, δεν έχω καμία πρόθεση, υπό τις παρούσες συνθήκες να συμφωνήσω σε πωλήσεις F16 στην Τουρκία».

Επίσης, χαρακτήρισε πως απαράδεκτες τις αεροπορικές επιδρομές της Άγκυρας στη Συρία.

Μάλιστα, είπε ότι «είναι εξοργιστικό, είναι εντελώς απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να βάζουμε τα στρατεύματά μας σε κίνδυνο από κανέναν, πολύ περισσότερο από έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Και, ξέρετε, πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι πολύ σαφής με την Τουρκία. Να εξηγήσει ότι αν ακόμη και από λάθος πληγούν οι δικοί μας στρατιώτες με οποιονδήποτε τρόπο από την τουρκική επιχείρηση θα υπάρξουν συνέπειες».

