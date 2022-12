Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Κυριακής σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο ματς με σαφή φαβορί, που όμως μπορεί και να εκπλαγούν από τους αντιπάλους τους, θα απολαύσουμε στην δεύτερη ημέρα της φάσης των νοκ άουτ αγώνων στους “16” του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.





Τα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ ξεκίνησαν το Σάββατο (3/12) με εντυπωσιακές «μάχες» με τις προκρίσεις της Ολλανδίας και της Αργεντινής και πλέον το τουρνουά «ζεσταίνεται» κι άλλο την Κυριακή (4/12) με τους αγώνες Γαλλία-Πολωνία και Αγγλία-Σενεγάλη, απ’ όπου θα προκύψει το επόμενο «ζευγάρι» των προημιτελικών.

Μουντιάλ 2022: η φάση των “16” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Το Μουντιάλ 2022 συνεχίζεται με συναρπαστικές φάσεις και αναμετρήσεις και οι εθνικές ομάδες που κατάφεραν να περάσουν στη φάση των 16 αναμετρώνται από σήμερα το απόγευμα για μια θέση στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 που θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η φάση των ομίλων είχε δεύτερες ευκαιρίες αλλά στους νοκ άουτ αγώνες τα λάθη απαγορεύονται καθώς μόνο μία ομάδα από κάθε αναμέτρηση θα προκριθεί στην προημιτελική φάση.

Αν δεν υπάρχει νικητής στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, το παιχνίδι πηγαίνει σε ημίωρη παράταση και - αν χρειαστεί- στην ψυχοφθόρο για τους παίκτες αλλά συναρπαστική για τους τηλεθεατές διαδικασία των πέναλτι. Ποια ομάδα θα πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής και ποια το εισιτήριο για την επόμενη φάση;

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 17:00 το απόγευμα μια σπουδαία ευρωπαϊκή μονομαχία θα λάβει χώρα στο Κατάρ. Ο διαστημικός Εμπαπέ έχει βάλει στόχο το χρυσό παπούτσι και το δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ με τους μπλε. Όμως ο Σέζνι έχει κατεβάσει τα ρολά και ο Λεβαντόφσκι είναι ικανός να οδηγήσει τους Πολωνούς στα προημιτελικά. Οι Γάλλοι θα αγωνιστούν χωρίς τον Λούκας Φερναντές, ενώ οι Πολωνοί θα παραταχθούν πλήρεις.

Το βράδυ της Κυριακής στις 21:00 το παιχνίδι Αγγλία – Σενεγάλη προβλέπεται επίσης συναρπαστικό καθώς μπορεί να τους ενώνουν τα λιοντάρια στο έμβλημα της φανέλας αλλά τους χωρίζει η μάχη για την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ που μπορεί να έχει μόνο έναν νικητή. Στο «Al Bayt Stadium» της πόλης Αλ-Χορ η Αγγλία, μία απ’ τις τρεις αήττητες ομάδες του τουρνουά (μαζί με την Ολλανδία και το Μαρόκο) θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα προς τον τελικό, απέναντι σε μία ομάδα πολύ σκληρή ομάδα όπως είναι η Σενεγάλη, που παλεύει μέχρι το 90ό λεπτό. Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ δεν έχει εδώ και λίγες μέρες στη διάθεσή του τον Μπεν Γουάιτ που επέστρεψε στην Αγγλία για προσωπικούς λόγους, ενώ απ’ την άλλη πλευρά η Σενεγάλη δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Ιντρίσα Γκέιγ και τον τραυματία Κουγιατέ.

Δύο ματς με ξεκάθαρα φαβορί τους Γάλλους και τους Άγγλους, αλλά ποιος μπορεί να... ξεγράψει την ποιοτική Πολωνία και τη σούπερ αθλητική Σενεγάλη.

Η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, από το Κατάρ αλλά και από τα στούντιο της Αθήνας, θα περιγράψουν και θα σχολιάσουν όλους τους αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος.

Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της Προημιτελικής Φάσης όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+:

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΓΓΛΙΑ - ΣΕΝΕΓΑΛΗ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΟΚΟ – ΙΣΠΑΝΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

#FIFAWorldCupGR

Instagram: @fifaworldcupgr

Twitter: @FIFAWorldCupGR





Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρός που παρασύρθηκε από φορτηγάκι

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ (εικόνες)