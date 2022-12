Οικονομία

Ουκρανία - Σιτάρι: Η Ρωσία “μάζεψε” εκατομμύρια τόνους

“Πλιάτσικο” και στα ουκρανικά σιτηρά από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής, που στέρησαν πολύτιμα έσοδα από τους Ουκρανούς. Επιβράδυνση των πολεμικών επιχειρήσεων "βλέπουν" οι ΗΠΑ.

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκομιδή ουκρανικών σιτηρών αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ φέτος, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία διαστήματος, τη NASA.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της υπηρεσίας για τη διατροφική ασφάλεια και τη γεωργία, το NASA Harvest, έγινε σοδειά 5,8 εκατ. τόνων σιτηρών σε ουκρανικά χωράφια «που δεν βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο».

Η έρευνα της υπηρεσίας, σε συνεργασία με διάφορους εταίρους της, βασίστηκε σε εικόνες από δορυφόρους και μοντελοποίηση.

Συνολικά, η σοδειά από την ουκρανική επικράτεια φέτος ήταν περίπου 26,6 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών, ποσότητα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι προβλεπόταν, σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Αν και η σοδειά αυτή είναι μικρότερη από αυτή του 2021, που ήταν 33 εκατ. τόνοι και αποτελούσε ρεκόρ, βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, που ήταν 27,9 εκατομμύρια τόνοι.

Όμως η Ουκρανία δεν έχει πρόσβαση στο 22% της ποσότητας αυτής, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, εξαιτίας της εισβολής του στρατού της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου και του συνεχιζόμενου πολέμου.

Η συγκομιδή της σποράς του περασμένου χειμώνα έφθασε το 88% στις περιοχές που δεν ελέγχονται από την ουκρανική κυβέρνηση, πάντα σύμφωνα με τη NASA. Τα χωράφια όπου δεν έγινε συγκομιδή βρίσκεται κυρίως κατά μήκος των μετώπων.

Οι μάχες θα επιβραδυνθούν, προεξοφλούν οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ αναμένουν επιβράδυνση των μαχών στην Ουκρανία τους αμέσως προσεχείς μήνες, ενώ δεν βλέπουν καμιά μείωση της βούλησης των Ουκρανών να πολεμήσουν, παρά τα πλήγματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και σε άλλες υποδομές κρίσιμες για τον χειμώνα, δήλωσε η διευθύντριά τους (Director of National Intelligence, DNI), η Αβρίλ Χέινς.

«Παρατηρούμε ήδη ενός είδους μείωση του ρυθμού της σύρραξης (...) κι αναμένουμε πως μάλλον θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το ίδιο πράγμα τους επόμενους μήνες», είπε η κ. Χέινς, στο Reagan National Defense Forum που διεξήχθη στην Καλιφόρνια.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα επιδιώξουν να ανεφοδιαστούν, να επανεξοπλιστούν και να προετοιμαστούν για να αντεπιτεθούν μετά τον χειμώνα, αλλά μένει να φανεί το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, επισήμανε η κ. Χέινς.

«Στην πραγματικότητα, αντιμετωπίζουμε μάλλον με σκεπτικισμό το εάν και κατά πόσον θα είναι, ή δεν θα είναι, έτοιμοι οι Ρώσοι να προχωρήσουν σε αυτή (την αντεπίθεση). Είμαι πιο αισιόδοξη για τους Ουκρανούς σε αυτό το χρονικό πλαίσιο», είπε.

Ερωτηθείσα για τα συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και άλλες πολιτικές υποδομές, η DNI Χέινς έκρινε ότι σκοπός της Μόσχας εν μέρει είναι να τσακίσει τη θέληση των Ουκρανών να πολεμήσουν και πρόσθεσε «νομίζω πως δεν έχουμε καμιά ένδειξη» πως συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Συμπλήρωσε ότι η Ρωσία μοιάζει να έχει σκοπό να μειώσει τη δυνατότητα της Ουκρανίας να συνεχίσει τον πόλεμο, αναγνωρίζοντας πως η ουκρανική οικονομία δέχεται βαρύ χτύπημα.

Σύμφωνα με την επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «εξεπλάγη» που ο στρατός του δεν έχει καταφέρει περισσότερα. «Νομίζω πως κατανοεί καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο (ρωσικός) στρατός. Όμως δεν είναι ακόμα σαφές αν έχει την πλήρη εικόνα του πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις (...). Βλέπουμε ελλείψεις πυρομαχικών, χαμηλό ηθικό, προβλήματα ανεφοδιασμού, επιμελητείας, μια ολόκληρη σειρά ζητημάτων που αντιμετωπίζει», ανέλυσε.

Πάντα από τη σκοπιά της κυρίας Χέινς, οι πολιτικοί στόχοι του κ. Πούτιν στην Ουκρανία δεν έχουν αλλάξει, όμως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πως μπορεί να μειώσει τις προσδοκίες βραχυπρόθεσμα, «προσωρινά», με το σκεπτικό πως «θα επανέλθει αργότερα».

Κατά την άποψη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο ρωσικός στρατός εξαντλεί τα αποθέματά του, ειδικά σε πυρομαχικά, «μάλλον γρήγορα». Αυτό «είναι αληθινά αξιοσημείωτο» και «η αίσθησή μας είναι πως δεν είναι σε θέση να αναπληρώσει, με βάση τις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες, αυτά που καταναλώνει σε αυτό το στάδιο».

