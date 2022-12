Πολιτική

Γεωργιάδης: το γιορτινό “καλάθι του νοικοκυριού”, τα παιχνίδια και τα επιτόκια

Ποια προϊόντα θα αφορά το “καλάθι” των επόμενων εβδομάδων. Τι λέει για παιχνίδια, καυσόξυλα, πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο και προμήθειες τραπεζών. Τι απαντά στον δικηγόρο του π. Αντωνίου για την “Κιβωτό”.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν την Κυριακή ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος απάντησε σε ερωτήματα για τα θέματα της ακρίβειας στην αγορά.

Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν οι τελικές ανακοινώσεις για το «καλάθι του νοικοκυριού» που θα ισχύσει για την περίοδο των Εορτών, ενώ θα αποσαφηνιστεί και κατά πόσον θα υπάρξει ανάλογο «καλάθι» για την αγορά παιχνιδιών.

«Με απασχολεί το ζήτημα, ως πατέρας και ως πολιτικός, να υπάρχει μια ευκαιρία για να έχουν όλα τα παιδιά τα παιχνίδια τους. Υπάρχουν θέματα και ανταγωνισμού που πρέπει να δούμε. Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, υπάρχει διάθεση και από τα καταστήματα για αυτό. Όπως υπάρχει το «καλάθι» στα σούπερ μάρκετ, θα υπάρχει «καλάθι» για τα παιχνίδια», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ακόμη πως «το «καλάθι του νοικοκυριού» έχει αποδοχή που δεν την περιμέναμε, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ τουλάχιστον 4 στους 10 καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα από το «καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό στην αρχή».

Σε ότι αφορά το γιορτινό «Καλάθι του νοικοκυριού», ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «στις γιορτές υπάρχει διαφορά στις καταναλωτικές συνήθειες που συνδέονται με το εορταστικό τραπέζι, καθώς το καλάθι ακολουθεί τις καταναλωτικές συνήθειες. Σκοπός του είναι να εξυπηρετεί τους καταναλωτές, οι οποίοι προτιμώντας το καλάθι πιέζουν τις αλυσίδες και τον ανταγωνισμό ώστε να πέσουν οι τιμές. Δεν θέλουμε να ξεχειλώσει πάρα πολύ το καλάθι, διότι τότε θα δημιουργηθούν δύο προβλήματα: θέλουμε να ελέγχουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα για να πιέζουμε τα σούπερ μάρκετ να μειώνουν τις τιμές και δεύτερον εάν είναι πολλά τα προϊόντα, δεν θα μπορούν οι αλυσίδες να κάνουν μειωμένες τιμές για όλα».

«Το «καλάθι» δεν μπορεί να «χτυπήσει» τον πληθωρισμό. Σκοπός του καλαθιού είναι το κόστος για το γιορτινό τραπέζι, που σε κάθε περίπτωση θα είναι υψηλότερο από πέρσι, να είναι χαμηλότερο από όσο ήταν για αγορά των ίδιων προϊόντων πριν από έναν μήνα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ότι αφορά τα καυσόξυλα, είπε ότι λόγω των προβλημάτων που προκαλεί ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, χωρών που αποτελούν βασικό τροφοδότη της Ευρώπης σε ξυλεία, υπάρχει άνοδος των τιμών, η οποία συγκρατείται όπως ανέφερε, λόγω των μέτρων που πήρε η Κυβέρνηση για απαγόρευση εξαγωγών, ώστε να υπάρχει επάρκεια στην Ελλάδα και επομένως μεγαλύτερη προσφορά και δεύτερον έχει επιβληθεί περιορισμός στο περιθώριο κέρδους.

Ερωτηθείς για το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, ο Υπ. Ανάπτυξης είπε ότι «ο Πρόεδρος Πούτιν αποφάσισε μέσω του εκβιασμού του πληθωρισμού, να αναγκάσει τις κυβερνήσεις της Ευρώπης να κάνουν το χατίρι της Ρωσίας. Αυτή είναι η έννοια του πολέμου που ζούμε. Είναι πολύ σύνθετη η απόφαση για επιβολή πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο στα 60 ευρώ το βαρέλι. Δεν είναι μικρό το ποσό».

Σχετικά με τα επιτόκια των τραπεζών και την κυβερνητική πίεση για μέτρα υπέρ των πελατών τους, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «η κάθε κρίση έχει παράπλευρες συνέπειες. Ο πόλεμος φέρνει πληθωρισμό και για να φρενάρει, οι τράπεζες έκαναν το χρήμα πιο ακριβό, για να καταναλώνουμε λιγότερο, να πιεστεί η αγορά και να μειωθεί ο πληθωρισμός».

«Υπάρχει ευρωπαϊκή κυβέρνηση που μπορεί νομοθετικά να παρέμβει για τα επιτόκια;», αναρωτήθηκε, ενώ σημείωσε ότι «λύση πρέπει να βρεθεί για τους ευάλωτους. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν πάντα συνεπείς στα δάνεια τους και τώρα κινδυνεύουν τα δάνεια τους να κοκκινήσουν. Πρέπει να βρεθεί μια συγκεκριμένη λύση για τους ευάλωτους, όχι για όλους», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Συνέχισε λέγοντας «έχουμε δει τι σημαίνει να χρεοκοπεί το τραπεζικό σύστημα, δεν θέλω να το ξαναζήσω. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Θα είναι λάθος να συνεχίσουν την τακτική τους με τα επιτόκια καταθέσεων οι τράπεζες, γιατί πολλοί καταθέτες θα σκεφθούν να πάρουν τα λεφτά τους από τις ελληνικές τράπεζες».

Σε ότι αφορά τις τραπεζικές προμήθειες, είπε ότι «το Υπ. Οικονομικών έδωσε στις τράπεζες έναν κατάλογο με τραπεζικές υπηρεσίες και χρεώσεις. Είδαμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Σε κάποιες υπηρεσίες ήταν πιο ακριβή η Ελλάδα, όχι σε όλες. Έχει ζητήσει αντιπρόταση η Κυβέρνηση, θα γίνει συνάντηση και θα δούμε τις απαντήσεις».

Τέλος, ερωτηθείς για την «Κιβωτό του Κόσμου» και την επίθεση του πατρός Αντωνίου στην Κυβέρνηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε «Σέβομαι πάντα το τεκμήριο της αθωότητας. Ο π. Αντώνιος θα κληθεί, όχι από μένα ή τον άλλον, αλλά από την Δικαιοσύνη για να δώσει απαντήσεις. Λυπούμαι για την δήλωση του δικηγόρου του, δεν έχει καμιά δουλειά η κυβέρνηση με τις καταγγελίες που έκαναν κάποια παιδιά. Οι καταγγελίες πρέπει να ελεγχθούν. Η αλλαγή της διοίκησης έγινε σωστά απολύτως, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην διοίκηση της δομής, φαντάζεστε να ελεγχόταν η δομή και η διοίκηση να ήταν η ίδια;».

«Είναι κακή υπερασπιστική γραμμή να βρίζεις την κυβέρνηση και τη εκκλησία. Αν κάποιος είναι αθώος φροντίζει να υπερασπιστεί την αθωότητα του», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

