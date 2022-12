Κοινωνία

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Τον “τύφλωσαν” η παθολογική ζήλεια και τα ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα του και να πήγε βόλτα πριν παραδοθεί. Η ανάρτηση που έκανε στα social μετά το έγκλημα.

Ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα και κα΄τω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο 25χρονος Αλβανός ο οποίος χθες τα ξημερώματα πυροβόλησε στο κεφάλι την 19χρονη, ομοεθνή, σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά της στον Πειραιά τραυματίζοντάς τη θανάσιμα.

Η παθολογική ζήλεια, τα ναρκωτικά και η ανάρτηση μετά το έγκλημα

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, για την νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στον Πειραιά, με θύτη έναν 25χρονο αλβανικής καταγωγής και θύμα την 19χρονη ομοεθνή σύντροφο του.

Της μοιραίας στιγμής, φέρεται να προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός του ζευγαριού τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν είχαν επιστρέψει σπίτι τους μετά από την νυχτερινή εργασία τους, σε μπαρ στην Τρούμπα για τον 25χρονο και σε νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα για την 19χρονη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, το οποίο ο θύτης είχε αγοράσει παράνομα πριν από περίπου 1 χρόνο.

Ο 25χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά την σύντροφο του και ο συνδυασμός με χρήση ναρκωτικών στην οποία είχε προβεί τον «τύφλωσαν» και τον οδήγησαν στο έγκλημα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι αφού πυροβόλησε την σύντροφο του, την άφησε αιμόφυρτη στον καναπέ όπου την βρήκαν οι αστυνομικοί, έβαλε το όπλο στον καταψύκτη και βγήκε για βόλτα, ενώ αργότερα πήγε μόνος του στο Α.Τ. του Δημοτικού Θεάτρου και παραδόθηκε.

Λίγες ώρες αφότου πυροβόλησε το θύμα του, ο 25χρονος φέρεται να έκανε και την ακόλουθη ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Κυριακής σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Αγία Βαρβάρα: Τα φρικτά βασανιστήρια και ο αποκεφαλισμός από τον πατέρα της

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρός που παρασύρθηκε από φορτηγάκι