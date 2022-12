Κοινωνία

Κατεχάκη: Τροχαίο με 5 τραυματίες

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε δύο νοσοκομεία. Πως συνέβη το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα με 5 τραυματίες, ένας εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση, σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Λεωφόρο Κατεχάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν όταν το ένα εξ αυτών επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο ύψος του θεάτρου Μπάντμιντον.

Ο σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ οι άλλοι τέσσερις τραυματίες στο ΚΑΤ και το 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

