Κριάρι τραυμάτισε σοβαρά γυναίκα στη σπονδυλική στήλη

Η άτυχη γυναίκα πήγε να μαζέψει πορτοκάλια στο κτήμα της και βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, χτυπημένη από κριάρι.

Μια απίστευτη περιπέτεια βίωσε γυναίκα που πήγε να μαζέψει πορτοκάλια στο οικογενειακό της κτήμα, όπου εκτός από τα δέντρα υπάρχουν λίγα πρόβατα και μεταξύ τους ένα κριάρι

Το ζώο φαίνεται πως αναστατώθηκε από την παρουσία της και της επιτέθηκε από πίσω τραυματίζοντας την σοβαρά στη σπονδυλική της στήλη.

Η γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Πύργου, όπου νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό τραύμα που έχει προκαλέσει στην σπονδυλική της στήλη το κριάρι.

