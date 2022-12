Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Φάση των “16”: τα ρεκόρ και οι πρωταγωνιστές των πρώτων αγώνων

Οι ξεχωριστές πρωτιές, οι "ήρωες" και τα σημεία αναφοράς της 1ης ημέρας των «νοκ άουτ» παιχνιδιών στο Μουντιάλ.

Το Μουντιάλ συνεχίζεται την Κυριακή, με δύο δυνατούς αγώνες, που θα προβληθούν απευθείας από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+

Από την αήττητη Ολλανδία στις ΗΠΑ, τον ρέκορντμαν Ντένζελ Ντάμφρις και τον Ντάλεϊ Μπλιντ και από τον 1000άρη Λιονέλ Μέσι στον Χεσούς Φερέιρα και τον Γκαράνγκ Κουόλ... αυτά είναι τα στοιχεία και τα ρεκόρ που «σημάδεψαν» την 14η ημέρα, πρώτη στη «νοκ άουτ» φάση του Μουντιάλ 2022, σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS):

Η Ολλανδία (3-1 εναντίον ΗΠΑ) είναι πλέον αήττητη σε 20 σερί αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντιπάλους εκτός Ευρώπης (14 νίκες και 6 ισοπαλίες). Η τελευταία ήττα της χρονολογείται στις 10 Ιουλίου 1994 (προημιτελικός με τη Βραζιλία, 2-3).

Η Ολλανδία επέκτεινε συνολικά το αήττητο σερί της στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε 11 αγώνες, απέχοντας πλέον 2 «βήματα» από το ρεκόρ της Βραζιλίας (13 αγώνες το διάστημα 1958-1966).

Οι ΗΠΑ αποκλείστηκαν στη φάση των «16» για 3η διαδοχική φορά (2010, 2014 και 2022).

Ο Ντένζελ Ντάμφρις έγινε ο πρώτος παίκτης που έδωσε δύο ασίστ για την Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ντάμφρις είναι ο 3ος Ολλανδός παίκτης με συμμετοχή σε 3+ γκολ (1 γκολ και 2 ασίστ) σε ένα παιχνίδι Μουντιάλ, μετά τον Γιόχαν Κρόιφ το 1974 και τον Ρομπ Ρένσενμπρινκ το 1978 (δύο φορές).

Ο Ντάμφρις είναι ο πρώτος παίκτης που έδωσε δύο ασίστ στο πρώτο ημίχρονο σε «νοκ άουτ» αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τότε που το έκανε ο Χακάν Σούκουρ (Τουρκία) στις 29 Ιουνίου 2002 εναντίον της Νότιας Κορέας.

Ο Ντάμφρις είναι ο πρώτος αμυντικός στην ιστορία που σημείωσε γκολ και έδωσε 2 ασίστ σε «νοκ άουτ» αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για πρώτη φορά, δύο αμυντικοί (Ντάλεϊ Μπλιντ και Ντένζελ Ντάμφρις) δίνουν ασίστ ο ένας στον άλλον σε έναν αγώνα σε ολόκληρη την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ντάλεϊ Μπλιντ έγινε ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ (32 ετών και 269 ημερών) για την Ολλανδία σε Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι στη σχετική λίστα πίσω από τον Τζιοβάνι φαν Μπρόνκχορστ, ο οποίος σκόραρε κόντρα στην Ουρουγουάη το 2010 (σε ηλικία 35 ετών και 151 ημερών).

Ο Χεσούς Φερέιρα (ΗΠΑ) έγινε ο νεότερος πρωτοεμφανιζόμενος (21 ετών και 344 ημερών) στην αρχική ενδεκάδα για «νοκ άουτ» αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Σάμουελ Ινκούμ (Γκάνα) εναντίον των ΗΠΑ το 2010 σε ηλικία 21 ετών και 25 ημερών.

Στο 1000ό παιχνίδι της καριέρας του (Αργεντινή-Αυστραλία 3-2), ο Μέσι σημείωσε το πρώτο γκολ του σε «νοκ άουτ» αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα άλλα 8 του στη διοργάνωση ήταν σε αγώνες της φάσης των ομίλων.

Μετά από αυτό το γκολ, ο παίκτης με τα περισσότερα τέρματα στη διοργάνωση χωρίς ποτέ να σκοράρει μετά τον πρώτο γύρο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο (8 γκολ, όλα στη φάση των ομίλων).

Ο Μέσι (9 γκολ σε Μουντιάλ) ξεπέρασε τον Ντιέγκο Μαραντόνα (8) και είναι πλέον ο δεύτερος σκόρερ της Αργεντινής στη διοργάνωση, μόνο πίσω από τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα (10).

Ο Γκαράνγκ Κουόλ (ΗΠΑ) έγινε ο νεότερος παίκτης (18 ετών και 79 ημερών) που αγωνίστηκε σε «νοκ άουτ» φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Πελέ το 1958 (17 ετών και 249 ημερών).

