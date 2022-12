Κοινωνία

Επίθεση με αλυσοπρίονο: "Αδίστακτος φονιάς με θολό βλέμμα - Η Παναγία με έσωσε”

Συγκλονίζει η μαρτυρία της γυναίκας που δέχθηκε επίθεση με αλυσοπρίονο. Πως περιγράφει το περιστατικό. Τι λέει για τον δράστη.

«Συνειδητοποίησα τι αντικρίζει ένας άνθρωπος πριν τον σκοτώσουν. Βλέπει απέναντί του τον φονιά του αδίστακτο, με το βλέμμα θολό. Να μην ακούει. Να μην καταλαβαίνει τίποτα, τίποτα. Εγώ έζησα με τη βοήθεια της Παναγίας».

Με αυτά τα λόγια, η 58χρονη κηπουρός της διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου περιγράφει όσα έζησε στο πάρκο «Μελαγκόμα» στην περιοχή της Βαμβακουργίας, όταν ενώ κούρευε χόρτα δέχθηκε απρόκλητη επίθεση πίσω από την πλάτη της από 39χρονο ο οποίος θα την έσφαζε με αλυσοπρίονο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ταχυδρόμος».

Η 58χρονη είναι μόνιμη υπάλληλος και συγκεκριμένα κηπουρός στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Βόλου, από το 2008. Μαζί με ακόμη τρεις συναδέλφους της, βρισκόταν στη Ν. Ιωνία, κούρευαν χόρτα και κλάδευαν δέντρα και θάμνους, στο πάρκο Μελαγκόμα. Η κηπουρός είχε αφήσει το χορτοκοπτικό πίσω της και είχε πάρει το αλυσοπρίονο για να κόψει ένα κλαδί που εμπόδιζε τις εργασίες.

«Ήμουν σκυμμένη, όταν άκουσα τους συναδέλφους μου να φωνάζουν. "Πίσω σας, προσέξτε", μου φώναζαν. Παναγία μου, τι λένε; Σκέφτομαι. Και σηκώνομαι. Όπως γυρνάω προς το μέρος του βλέπω τον άνδρα αυτόν, να έρχεται κατά πάνω μου κρατώντας το χορτοκοπτικό», περιγράφει καρέ- καρέ τη σκηνή του τρόμου.

«Έτσι όπως γύρισα κρατούσα το αλυσοπρίονο στα χέρια μου. "Τι κάνεις;", τόλμησα να ρωτήσω. Τότε, εκείνος πέταξε το χορτοκοπτικό και με έπιασε από τα χέρια. Άρχισε να στρέφει το αλυσοπρίονο προς τα πάνω μου. Πώς με φώτισε ο Θεός εκείνη την ώρα, έκλεισα τον διακόπτη», συνεχίζει η 58χρονη.

Ο 39χρονος δράστης δεν είχε επαφή με την πραγματικότητα. Έβριζε και μιλούσε ακατάληπτα. Η εργαζόμενη κατάλαβε ότι μάλλον ενοχλήθηκε από τις εργασίες κοπής χόρτων. «Δεν θες να κόψουμε τα χόρτα; Δεν θα τα κόψουμε», έλεγε προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο για να ξεφύγει και να απομακρυνθεί από κοντά του.

Το ακραίο περιστατικό διαδραματιζόταν μπροστά στα έκπληκτα μάτια συναδέλφων της 58χρονης αλλά και περιοίκων. Μία γυναίκα τράβηξε την 58χρονη και της είπε να μπει στο σπίτι τους, όπου κλειδαμπαρώθηκε. Ο 39χρονος την κυνήγησε και πέταξε προς το μέρος της το αλυσοπρίονο. Στη συνέχεια περιφερόταν γύρω από το σπίτι φωνάζοντας και βρίζοντας, ενώ πετούσε με μανία και έσπαγε τα μηχανήματα.

Μέσα από την ασφάλεια του σπιτιού, η 58χρονη ενημέρωσε άμεσα τον προϊστάμενό της, διευθυντή Πρασίνου Δημήτρη Αντωνιάδη και εκείνος με τη σειρά του τον αντιδήμαρχο Πρασίνου Γιώργο Πράττο.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και προσήγαγε τον 39χρονο στο τμήμα, όπου στη συνέχεια κατατέθηκε σε βάρος του μήνυση και θα δικαστεί την Δευτέρα.

Δεν… χρήζει εγκλεισμού

Η γυναίκα έως και χθες δεν μπορούσε να συνέλθει από το σοκ. Όπως πληροφορήθηκε αργότερα, ο 39χρονος που της επιτέθηκε, είναι γνώριμος στην Αστυνομία και έχει δημιουργήσει πολλά επεισόδια στο παρελθόν.

Γειτόνισσες ανέφεραν ότι τον βλέπουν συχνά στο πάρκο, να εκδηλώνει διάφορες επιθέσεις. Να τους αρπάζει ακόμη και το φαγητό, να κυκλοφορεί μεθυσμένος και να ξαπλώνει στη μέση του δρόμου. Πριν από δύο χρόνια ήταν εκείνος που είχε βάλει φωτιά στη φάτνη που στήνει ο Δήμος Βόλου, στην πλατεία Αγίου Νικολάου για την περίοδο των Χριστουγέννων και από τύχη είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα.

Ο 39χρονος συχνά – πυκνά συλλαμβάνεται, δικάζεται και αφήνεται ελεύθερος. Από την Ψυχιατρική Κλινική του χορηγείται φαρμακευτική αγωγή αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος δεν την λαμβάνει. Επίσης έχει κριθεί ότι… δεν χρήζει εγκλεισμού.

«Δεν ξέρω πόσους Αγίους είχε μαζί της»

Σε κατάσταση σοκ και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, Δημήτρης Αντωνιάδης, που ήταν το πρώτο άτομο με το οποίο επικοινώνησε η 58χρονη γυναίκα. «Δεν ξέρω πόσους Αγίους είχε μαζί της και γλίτωσε», λέει ο ίδιος.

«Μας είπαν ότι πάσχει από ψυχασθένεια και ότι είναι γνωστός στην αστυνομία. Είναι όμως επικίνδυνος. Κάτι πρέπει να γίνει. Εδώ μιλάμε για επίθεση κατά ανθρώπινης ζωής. Αν δεν φώναζαν οι άλλοι εργαζόμενοι για να γυρίσει θα την είχε σφάξει», συμπληρώνει.

Από την πρώτη στιγμή άμεση ήταν και η κινητοποίηση του αντιδημάρχου Πρασίνου, Γιώργου Πράττου, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία και φρόντισε για την κατάθεση μήνυσης προκειμένου να συλληφθεί ο 39χρονος και να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό είναι πρωτοφανές στα χρονικά της υπηρεσίας Πρασίνου. Κανένας υπάλληλος, ακόμη και οι πιο παλιοί, δεν θυμάται ποτέ να έχει σημειωθεί επίθεση εναντίον εργαζομένου με αλυσοπρίονο και να κινδυνεύει να χαθεί ανθρώπινη ζωή.

