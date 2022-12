Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Οι σκόρερ, τα αυτογκόλ και οι κάρτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι παίκτες έχουν πετύχει τα γκολ μέχρι στιγμής στην διοργάνωση, πόσα αυτογκόλ έχουν μπει και σε ποια ματς. Ποιοι έχουν δει την κόκκινη κάρτα.

Το Μουντιάλ συνεχίζεται την Κυριακή, με δύο δυνατούς αγώνες, που θα προβληθούν απευθείας από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+

Ο Αμπουμπακάρ του Καμερούν και ο Χένεσι της Ουαλίας είναι οι μόνοι παίκτες, από την έναρξη του Μουντιάλ 2022 μέχρι το βράδυ του Σαββάτου και τα πρώτα ματς στην φάση των «16», που έχουν δει την κόκκινη κάρτα του διαιτητή.

Κίτρινες κάρτες έχουν πάρει αρκετοί παίκτες, όπως προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Μοντιέλ, Ακούνια

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Ντιουκ, Ιρβάιν (2), Ρόουϊ, Μπέχιτς, Ντέγκενεκ (2)

ΒΕΛΓΙΟ: Καράσκο, Μενιέ, Ονάνα (2), Ντεντόνκερ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Φρεντ, Μιλιτάο, Μπρούνο Γκιμαράες

ΓΑΛΛΙΑ: Κουντέ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Κέρερ, Γκορέτσκα, Κίμιχ

ΓΚΑΝΑ: Κούντους, Αντρέ Αγιού, Σεϊντού (2), Ινάκι Γουΐλιαμς, Αμαρτέι, Λάμπτεϊ, Σουλεμανά

ΔΑΝΙΑ: Ρ. Κρίστενσεν, Γένσεν, Κορνέλιους, Α. Κρίστενσεν, Ρ.Σκοβ

ΕΛΒΕΤΙΑ: Ελβέντι, Ακάνζι, Ρίντερ, Βάργκας, Βίντμερ, Σαρ, Τζάκα

ΗΠΑ: Ντεστ, ΜακΚένι, Ριμ, Ακόστα, Άνταμς

ΙΑΠΩΝΙΑ: Γιαμάνε, Ιτακούρα (2), Έντο, Γιοσίντα, Τανιγκούσι

ΙΡΑΝ: Πουραλιγκανζί, Ρεζαϊάν, Γιαχανμπάκς (2), Χοσεϊνί, Καναανί, Τζαλάλι

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ : Καϊσέδο, Μέντες (2)

ΙΣΠΑΝΙΑ: Μπουσκέτς

ΚΑΜΕΡΟΥΝ: Φάι (2), Ενκουλού, Μπασόγκο, Τολό, Κούντε, Αμπουμπακάρ

ΚΑΝΑΔΑΣ: Τζόνστον, Ντέιβις, Μπιουκάναν, Μίλερ, Χόιλετ, Οσόριο, Αντεκούγκμπε, Βιτόρια

ΚΑΤΑΡ: Αλ Σεμπ, Αλί, Αφίφ, Μπουντιάφ, Μοχαμάντ, Αχμέντ, Μαντίμπο

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Κάλβο (2), Κάμπελ, Κοντρέρας, Μπόρχες, Ντουάρτε

ΚΡΟΑΤΙΑ: Λόβρεν, Μόντριτς

ΜΑΡΟΚΟ: Αμραμπάτ, Σαμπίρι

ΜΕΞΙΚΟ: Σάντσες, Μορένο, Αραούχο, Γκουτιέρες, Ερέρα, Αλβαράδο, Άλβαρεζ

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ: Τσο Γκουε-Σουνγκ, Τζουνγκ Γου-Γιούνγκ, Κιμ Γιουνγκ-Γκβον, Κανγκ-Ιν Λι, Χουάνγκ-Χε Τσαν

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ντε Λιχτ, Άκε, Κοπμάινερς, Φρένκι Ντε Γιονγκ

ΟΥΑΛΙΑ: Μπέιλ, Μέφαμ, Ρόντον, Τζέιμς, Ράμσεϊ

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ : Κάσερες, Μπεντανκούρ, Ολιβέρα, Νούνιες, Σουάρες, Κόατες, Χιμένες, Καβάνι

ΠΟΛΩΝΙΑ: Φρανκόφσκι, Κίβιορ, Κας, Μιλίκ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Περέιρα, Μπρούνο Φερνάντες, Νέβες, Φέλιξ, Ντίας

Σ.ΑΡΑΒΙΑ: Αλ Μαλκί (2), Αλ Μπολεαΐ, Αλ Νταουσαρί, Αμπντουλχαμίντ, Αλ Αμπέντ, Αλ Οουαΐς, Αλ Αμρί (2), Αλ Σερί, Αλ Χασάν, Ταμπακτί, Μαντού, Μπαχεμπρί

ΣΕΝΕΓΑΛΗ : Εν. Μεντί, Ι. Γκέιγ (2), Ντιά, Γιάκομπς, Σις

ΣΕΡΒΙΑ: Παύλοβιτς (2), Γκούντελι (2), Λούκιτς, Μιλένκοβιτς (2), Γιόβιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ραΐκοβιτς, Λούκιτς, Μίτροβιτς

ΤΥΝΗΣΙΑ: Κενίσι, Λαϊντουνί, Αμπντί, Σασί, Κεχρίντα

Στον πίνακα των σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του Κατάρ, έξι παίκτες φιγουράρουν στην πρώτη θέση, έχοντας επιτύχει από τρία γκολ.

Στην διοργάνωση έχουν μπει, μέχρι τώρα, και τρία αυτογκόλ, που έχουν χρεωθεί στον Φερνάντες (Αργεντινή), στον Νόιερ (Γερμανία) και στον Αγκουέρν (Μαρόκο).

Ο πίνακας των σκόρερ:

3 ΓΚΟΛ: Ράσφορντ (ΑΓΓΛΙΑ), Μέσι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ), Μπαπέ (ΓΑΛΛΙΑ), Βαλένσια (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ), Μοράτα (ΙΣΠΑΝΙΑ), Χάκπο (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

2 ΓΚΟΛ: Σάκα (ΑΓΓΛΙΑ), Άλβαρες (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ), Ριτσάρλισον (ΒΡΑΖΙΛΙΑ), Ζιρού (ΓΑΛΛΙΑ), Χάβερτς, Φίλκρουγκ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), Κούντους (ΓΚΑΝΑ), Εμπολό (ΕΛΒΕΤΙΑ), Ντόαν (ΙΑΠΩΝΙΑ), Ταρέμι (ΙΡΑΝ), Φεράν Τόρες (ΙΣΠΑΝΙΑ), Αμπουμπακάρ (ΚΑΜΕΡΟΥΝ), Κράμαριτς (ΚΡΟΑΤΙΑ), Τσο (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ), Ντε Αρασκαέτα (ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ), Μπρούνο Φερνάντες (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ), Αλ Νταουσαρί (ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ), Μίτροβιτς (ΣΕΡΒΙΑ)

1 ΓΚΟΛ: Γκρίλις, Μπέλινγχαμ, Στέρλινγκ, Φόντεν (ΑΓΓΛΙΑ), Φερνάντες, Μακ Άλιστερ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ), Γκούντγουϊν, Ντιουκ, Λέκι (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ), Μπατσουαγί (ΒΕΛΓΙΟ), Κασεμίρο (ΒΡΑΖΙΛΙΑ), Ραμπιό (ΓΑΛΛΙΑ), Γκιντογκάν, Γκνάμπρι (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), Αντρέ Αγιού, Μπουκαρί, Σαλισού (ΓΚΑΝΑ), Α. Κρίστενσεν (ΔΑΝΙΑ), Φρόιλερ, Σακίρι (ΕΛΒΕΤΙΑ), Γουεά, Πούλισικ, Ράιτ (ΗΠΑ), Ασάνο, Τανάκα (ΙΑΠΩΝΙΑ), Τσέσμι, Ρεζαϊάν (ΙΡΑΝ), Καϊσέδο (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ), Όλμο, Ασένσιο, Γκάβι, Σολέρ (ΙΣΠΑΝΙΑ), Καστελέτο, Τσούπο-Μότινγκ (ΚΑΜΕΡΟΥΝ), Ντέιβις (ΚΑΝΑΔΑΣ), Μουντάρι (ΚΑΤΑΡ), Φούλερ, Τεγέδα (ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ), Λιβάγια, Μάγερ (ΚΡΟΑΤΙΑ), Σαμπίρι, Αμπουκλάλ, Ζίγιες, Εν Νεσίρι (ΜΑΡΟΚΟ), Μάρτιν, Τσάβες (ΜΕΞΙΚΟ), Γιούνγκ-Γκουόν Κιμ Χουάνγκ-Χε Τσαν (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ), Κλάασεν, Φρένκι Ντε Γιονγκ, Ντάμφρις, Ντεπάι, Μπλιντ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ), Μπέιλ (ΟΥΑΛΙΑ), Ζιελίνσκι, Λεβαντόφσκι (ΠΟΛΩΝΙΑ), Ρονάλντο, Ρικάρντο Όρτα, Φέλιξ, Λεάο (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ), Αλ Σερί (ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ), Ντιά, Ντιέντιου, Ντιενγκ, Σαρ, Κουλιμπαλί (ΣΕΝΕΓΑΛΗ), Παύλοβιτς, Σ.Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Βλάχοβιτς (ΣΕΡΒΙΑ), Καζρί (ΤΥΝΗΣΙΑ)

ΑΥΤΟΓΚΟΛ: Φερνάντες (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ), Νόιερ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), Αγκουέρν (ΜΑΡΟΚΟ)

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με αλυσοπρίονο: "Αδίστακτος φονιάς με θολό βλέμμα - Η Παναγία με έσωσε”

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οδηγός για αιτήσεις, θέσεις και εξετάσεις

Κριάρι τραυμάτισε σοβαρά γυναίκα στη σπονδυλική στήλη