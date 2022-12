Οικονομία

Συντάξεις Ιανουαρίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Γιατί περίπου 1 εκ. συνταξιούχοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Τέλος Ιανουαρίου θα ακολουθήσει η οριζόντια αύξηση.

Για τη μείωση του συνωστισμού, την προστασία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και την έγκαιρη διανομή των συντάξεων του τ. ΟΓΑ μέσω ΕΛΤΑ, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Δεκεμβρίου 2022 του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) θα καταβληθούν τμηματικά. Λόγω των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους προτείνεται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2023 του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) να καταβληθούν ως εξής: Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9) Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8) Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2023 θα πληρωθούν ως εξής: Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο, δηλαδή ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό ΑΜΚΑ, στις 22 και 23 Δεκεμβρίου

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις όπως στο Δημόσιο, δηλαδή ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό ΑΜΚΑ, στις 22 και 23 Δεκεμβρίου

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Αυξήσεις στις συντάξεις

Να σημειωθεί ότι με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2023, που θα πληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα (από 20/12), περίπου 1 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν κέρδος από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Παράλληλα, η τέταρτη ετήσια αύξηση που προβλέπεται από τον ν. Βρούτση θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου.

Θα ακολουθήσει (στο τέλος Ιανουάριου 2023) η οριζόντια αύξηση του 7%-8%. Τονίζεται ότι η εθνική και η ανταποδοτική σύνταξη αυξάνονται. Δηλαδή, έστω ότι ο συντελεστής αύξησης για το 2023 είναι 7%, τότε η εθνική σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 411 ευρώ το 2023 από 384 ευρώ που είναι σήμερα. Αυτό θα είναι το ποσό που θα λαμβάνει ο ήδη συνταξιούχος.

