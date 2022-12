Οικονομία

Κινητικότητα στο Δημόσιο: Ο β’ κύκλος ανοίγει την Δευτέρα

Πόσες χιλιάδες είναι τα αιτήματα των φορέων που πήραν μέρος στην φάση αυτή. Ποιες υπηρεσίες είναι “πρωταθλήτριες” για μετακινήσεις προσωπικού.

Ανοίγει την Δευτέρα ο β’ κύκλος κινητικότητας για το 2022 στο Δημόσιο, καθώς την Τετάρτη η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε συνολικά 14.563 αιτήματα φορέων για κάλυψη ισάριθμων θέσεων μέσω μεταθέσεων και αποσπάσεων.

Στο κύκλο αυτό συμμετείχαν τελικά 805 φορείς, τα αιτήματά των οποίων αφορούσαν στην κάλυψη 15.157 θέσεων (13.415 μόνιμες με μεταθέσεις, 1.742 προσωρινές με αποσπάσεις). Τα περισσότερα αιτήματα (4.813 ή 32% του συνόλου) υποβλήθηκαν από τους 218 δήμους που συμμετείχαν στην διαδικασία, 142 φορείς ΝΠΔΔ αιτήθηκαν 3.805 θέσεις (25%) και τα υπουργεία 1.841 (12% επί του συνόλου).

Στον δεύτερο κύκλο κινητικότητας κάθε έτους δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φορείς των οποίων δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα μετατάξεων που υπέβαλαν στον πρώτο κύκλο και όσων δεν καλύφθηκαν τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Από τις θέσεις που ενέκρινε η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του υπουργείου Εσωτερικών, οι 12.998 είναι για μετάταξη και οι 1.565 για απόσπαση.

Όπως αναφέρθηκε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ιδιαίτερη προσοχή, δόθηκε στην ικανοποίηση των αιτημάτων φορέων με επιβεβαιωμένες ανάγκες, όπως των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων τους, των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια, ΕΚΑΒ, κ.α.), των φορέων δικαστικής λειτουργίας, των ανεξάρτητων αρχών, του e-ΕΦΚΑ, των περιφερειακών υπηρεσιών των φορέων, κ.ά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από αύριο Δευτέρα έως και τις 14 Δεκεμβρίου, στην πλατφόρμα https://hr.apografi.gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να δηλώσουν αιτήματα για συνολικά δέκα θέσεις έως και τριών φορέων.

Όπως είναι φυσικό, ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων ανά τύπο φορέα είναι ανάλογος με τα αιτήματα του. Έτσι, μία στις τρεις προσφερόμενες θέσεις αφορούν τους δήμους (συνολικά 4.758) και ακολουθούν οι φορείς ΝΠΔΔ με 3.648 και τα υπουργεία με 1.714 (12%). Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν και ανάμεσα σε 1.173 θέσεις φορέων δημοσίων υπηρεσιών, 1.082 σε περιφέρειες, 550 σε δημόσιες αρχές της δικαστικής λειτουργίας, 487 σε Ανεξάρτητες Αρχές, 450 σε ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, 392 σε ΝΠΙΔ, 212 σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και 97 θέσεις σε φορείς ΟΤΑ.

Από τις εγκεκριμένες θέσεις, οι 5.419 είναι κατηγορίας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), οι 3.839 απαιτούν πανεπιστημιακό πτυχίο (κατηγορία ΠΕ), οι 2660 προορίζονται για πτυχιούχους ΤΕΙ (κατηγορία ΤΕ), οι 2.585 είναι κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και άλλες 58 θέσεις είναι για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο σύστημα κινητικότητας είναι η συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό ή των προβλεπόμενων χρόνων παραμονής σε μια θέση, όπως ισχύει σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές.

Με διάταξη του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, πλέον για την μετάταξη δημοτικού υπαλλήλου σε άλλο φορέα θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του δημάρχου. Κάτι αντίστοιχο ισχύει για τους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, η μετάταξη ή απόσπαση των οποίων απαιτεί έως τα τέλη του 2023 τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι υπάλληλοι καθαριότητας των δήμων δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην κινητικότητα τα πρώτα επτά χρόνια από την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις.

Από την διαδικασία εξαιρούνται επίσης οι υπάλληλοι των ΟΤΑ που προέκυψαν από διασπάσεις το 2019, και συγκεκριμένα των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού.

Το ίδιο ισχύει προσωρινά και για το προσωπικό όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας (λόγω covid), καθώς και για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Κτηματολογίου (λόγω φόρτου εργασίας).

Αντίθετα, η εξαίρεση από την κινητικότητα που ίσχυε για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων άρθηκε και πλέον μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.

