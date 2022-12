Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Άλλαξε όνομα και λογότυπο στα social media

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρη στήριξη στον πατέρα Αντώνιο από τους διαχειριστές της σελίδας. Τι αναφέρουν στην ανάρτηση τους.

Η Κιβωτός του Κόσμου άλλαξε όνομα και λογότυπο στην επίσημη σελίδα της στα social media.

Όπως ενημέρωσαν με σχετική τους ανακοίνωση οι διαχειριστές της σελίδας της δομής, η σελίδα μετονομάζεται προσωρινά από «Κιβωτός του Κόσμου» σε «Υποστηρικτές της Κιβωτού».

«Η ονομασία και το λογότυπο της ομάδος μόλις άλλαξε προσωρινά διότι η συγκεκριμένη σελίδα δεν έχει καμία σχέση με το προσωρινό Δ.Σ. της Κιβωτού του Κόσμου αλλά εμείς οι άνθρωποι που είμαστε πίσω από αυτήν τόσα χρόνια, την φτιάξαμε για να υποστηρίξουμε το έργο του πατρός Αντωνίου και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και όταν επιστρέψουν τα πράγματα όπως ήταν θα την ονομάσουμε και πάλι ΚτΚ. Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση!»

Ο σκοπός της ανάρτησης σύμφωνα με τους διαχειριστές είναι «να ενημερώσουμε ότι είμαστε με τα παιδιά και με το έργο που γινόταν εδώ και 25 χρόνια! Εδώ και μερικές ημέρες έχουν αλλάξει διοίκηση και έχουν αλλάξει τα πράγματα γενικά. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να αναδείξουμε το έργο και όχι να δικάσουμε τον κόσμο. Θα υπάρχει ενημέρωση σχετικά με όλα τα νέα όπου μαθαίνουμε!» αναφέρει σε διευκρινιστική ανάρτηση, προειδοποιώντας ότι η ομάδα διαχείρισης θα διαγράφει οποιαδήποτε σχόλια που θα είναι προσβλητικά προς την ομάδα αλλά και προς τρίτους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κριάρι τραυμάτισε σοβαρά γυναίκα στη σπονδυλική στήλη

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Τον “τύφλωσαν” η παθολογική ζήλεια και τα ναρκωτικά

Εμπρηστική επίθεση σε εταιρεία και μολότοφ κατά αστυνομικών και πυροσβεστών