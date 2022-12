Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα: Πως θα γίνει η “επιστροφή” στην Ελλάδα (βίντεο)

Ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Βρετανία, Ισαάκ Καριπίδης, αποκάλυψε ποια είναι η βασική πρόταση που συζητούν Λονδίνο και Αθήνα, ώστε να γίνει πρακτικά εφικτή η έκθεση των αρχαιοτήτων στην πατρίδα τους.

Μετά από την εκ νέου αναφορά από κυβερνητικό αξιωματούχο, εν προκειμένω των Γιώργο Γεραπετρίτη, σχετικά με μυστικές συνομιλίες της Ελλάδας με το Βρετανικό Μουσείο, θέμα που είχε πριν από μερικές εβδομάδες αποκαλυφθεί από τον ΑΝΤ1, στο επίκεντρο έχει βρεθεί η μέθοδος που θα ακολουθηθεί, ώστε να υπερπηδηθούν οι νομικές και άλλες δυσκολίες, ώστε τα Γλυπτά του Παρθενώνα να γυρίσουν στην Ελλάδα και να εκτίθενται πλέον στην Αθήνα.

Οι δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη έγιναν με αφορμή νέου δημοσιεύματος της εφημερίδας «Τα Νέα», το οποίο κάνει λόγο για μυστικές συναντήσεις του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όσο και με τον Υπουργό εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

Υπάρχει βέβαια η ειδοποιός διαφορά ό,τι το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες έχουν ολοκληρωθεί κατά 90% ενώ ο κ. Γεραπετρίτης κάνει λόγο για «προκαταρκτικές συνομιλίες».

Όπως και να έχει, η εξέλιξη αυτή είναι προς την θετική κατεύθυνση για τα ελληνικά συμφέροντα.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Βαφειάδη, ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Βρετανία, Ισαάκ Καριπίδης, αποκάλυψε την πλέον πιθανή λύση στον «γρίφο» της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Ο Ισαάκ Καριπίδης μετέδωσε το ακόλουθο ρεπορτάζ:

«Μιλώντας χθες το βράδυ με ανώτερο κρατικό αξιωματούχους της Βρετανίας, που ασχολείται με το θέμα, μου είπε το εξής πολύ σημαντικό:

“Με δεδομένο πως ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα δεχθεί τη λύση του δανεισμού, ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, χωρίς να αλλάξει ο νόμος του 1963, που απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά στο Βρετανικό Μουσείο να αφαιρέσει αντικείμενα από τις συλλογές του, είναι το Βρετανικό Μουσείο να ανοίξει ένα είδος παραρτήματος στην Ελλάδα”.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Βρετανός αξιωματούχος τόνισε παράλληλα ό,τι “Έτσι, τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα εξακολουθούν να ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο, όπως ο νόμος επιβάλλει, αλλά την ίδια στιγμή θα βρίσκονται στην Αθήνα, όπως επιθυμεί η ελληνική πλευρά».

