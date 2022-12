Παράξενα

Πάτρα: Κλείδωσε το μωρό της στο αυτοκίνητο κατά λάθος

Πανικόβλητη ην γυναίκα ειδοποίησε Αστυνομία και Πυροσβεστική για να απεγκλωβίσουν το μωράκι.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, στο κέντρο της Πάτρας, όταν μωρό κλειδώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το pelop.gr, μία μητέρα ειδοποίησε την Αστυνομία όταν το μωρό της κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο της στη συμβολή των οδών Περγάμου και Ηρακλείου, κοντά στην Τριάντειο Σχολή.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ενημερώθηκαν από τη γυναίκα πως το κλειδί βρίσκεται μέσα στο όχημα και η ίδια δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα.

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική προκειμένου να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό του παιδιού.

