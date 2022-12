Οικονομία

Eurogroup: Μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους

Πρόκειται για συμπεφωνημένα μέτρα που θα ακολουθήσουν την 1η Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας της Ελλάδας, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από περίπου 10 ημέρες.

Στις Βρυξέλλες θα βρίσκεται αύριο και μεθαύριο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin.

Ειδικότερα, αύριο ο κ. Σταϊκούρας θα λάβει μέρος στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, στην οποία θα συζητηθούν η συνολική εικόνα των προϋπολογισμών των κρατών- μελών και οι οικονομικές προοπτικές της ζώνης του ενιαίου νομίσματος. Θα ακολουθήσει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις συστάσεις για την οικονομική πολιτική στην ευρωζώνη, τις οποίες ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια, θα συζητηθούν η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κατευθύνσεις για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι Εκθέσεις Μεταπρογραμματικής Εποπτείας της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

Το Eurogroup θα συζητήσει, επίσης, την 1η Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας της Ελλάδας, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από περίπου 10 ημέρες, και επί τη βάσει της Έκθεσης αναμένεται να αποφασίσει για την εφαρμογή συμπεφωνημένων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που συνδέονται με την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την αποδέσμευση της όγδοης και τελευταίας δόσης από τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από αγορά ελληνικών ομολόγων (ANFA/SMP), η οποία εκκρεμούσε από το α' εξάμηνο του 2019, τον μηδενισμό για το β' εξάμηνο του 2022 του επιπρόσθετου περιθωρίου (step-up margin), η ενσωμάτωση του οποίου προβλέπεται στο επιτόκιο δανείων που έχει παραχωρήσει ο EFSF στην Ελλάδα, και για πρώτη φορά τη μόνιμη μείωση του περιθωρίου αυτού σε μηδενική τιμή για την περίοδο 2023- 2049.

Τέλος, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών του Eurogroup για το α' εξάμηνο του 2023 και θα προχωρήσουν στην εκλογή του προέδρου του Eurogroup. Το Eurogroup θα συνεδριάσει επιπλέον αύριο σε διευρυμένη σύνθεση, με θέμα ημερήσιας διάταξης τις μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές, εστιάζοντας στον συντονισμό των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στην ενέργεια και των πληθωριστικών πιέσεων.

Ο υπουργός Οικονομικών θα λάβει μέρος, επίσης αύριο, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Μεθαύριο, ο κ. Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Ecofin, στην οποία θα συζητηθούν η πορεία εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ουγγαρίας, καθώς και η πρόταση για εφαρμοστική απόφαση σχετικά με τα μέτρα προστασίας του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι παραβιάσεων των αρχών του κράτους Δικαίου στην Ουγγαρία.

Η ατζέντα της συνόδου περιλαμβάνει ακόμα συζήτηση για την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, την Οδηγία σχετικά με τη διασφάλιση ενός παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των πολυεθνικών ομίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2023, την αναθεώρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας, την πορεία των νομοθετικών προτάσεων για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κ.ά.

