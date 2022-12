Κοινωνία

Καιρός: Με βροχές ξεκινά η εβδομάδα - Πού θα χιονίσει

Βροχερό το σκηνικό του καιρού την Δευτέρα. Πόσο θα κυμανθεί η θερμοκρασία, πόσο θα πνέουν οι άνεμοι.

Τη Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πυκνότερες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία, με πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδες στο Ιόνιο και στα δυτικά παράκτια τμήματα. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια και στα βορειοδυτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 1 έως 14, στην Ήπειρο από 6 έως 14 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 16-18 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 16, στα νησιά του Αιγαίου από 9 έως 16 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 Μποφόρ και στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα να ψιχαλίσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί εντάσεις 3-4 και ενδεχομένως τοπικά στα ανατολικά 5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς.

