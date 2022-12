ΑΕΚ: Φιλική νίκη επί της Σερένγκ

Αθλητικά

Η ΑΕΚ «καθάρισε» από νωρίς την αναμέτρηση, που παρότι φιλική λίγο έλειψε να μεταβληθεί σε σύρραξη μετά από ένα μαρκάρισμα του Αραούχο.

Η ΑΕΚ νίκησε 2-0 τη βελγική Σερένγκ, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη σήμερα στην Ολλανδία, όπου ο «Δικέφαλος» πραγματοποίησε τη μίνι προετοιμασία του ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Τα τέρματα των «κιτρινόμαυρων», με τους οποίους έκανε το (ανεπίσημο) ντεμπούτο του ο Φερνάντες, σημείωσαν οι Αραούχο (13΄) και Μήτογλου (20΄).

Μολονότι η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες, λόγω των διεθνών που είχαν υποχρεώσεις στο Μουντιάλ, αλλά και τραυματισμών, πίεσε από τα πρώτα λεπτά για να πάρει την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων και ευτύχησε να προηγηθεί στο 13ο λεπτό. Τότε ο Αραούχο έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην αντίπαλη περιοχή και με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα της βελγικής ομάδας (1-0).

Η Ένωση πέτυχε και δεύτερο γκολ με τη συμπλήρωση 20 λεπτών στο παιχνίδι, όταν, μετά από σέντρα του Φερνάντες, η μπάλα έφτασε στον Μήτογλου και αυτός την έσπρωξε στα δίχτυα, «γράφοντας» το 2-0. Στο 23΄ η ΑΕΚ «άγγιξε» και το 3-0, όταν ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ και ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ ο «Δικέφαλος» έχασε κι άλλες ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα γκολ.

Λίγο πριν το ημίχρονο προκλήθηκε ένταση από μαρκάρισμα του Αραούχο σε παίκτη της Σερένγκ, μετά το οποίο μπήκαν και οι δύο πάγκοι στο γήπεδο. Ύστερα από την... αποκλιμάκωση της «σύρραξης», παρατηρήθηκαν με κίτρινη κάρτα ο Αραούχο και ένας παίκτης της βελγικής ομάδας, καθώς και ο Αλμέιδα.

Η Σερένγκ απείλησε στο 57΄ με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κονσεϊσάο, αλλά ο Στάνκοβιτς έπεσε στην αριστερή γωνία του και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Στο 65΄ αντικαταστάθηκε λόγω ενοχλήσεων ο Τζαβέλλας που μπήκε στον αγώνα στο ημίχρονο, ενώ ο Κοσίδης είχε την ευκαιρία να απειλήσει στο 68΄, όταν έκλεψε και έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε τον Φαν Βέερτ και τελικά τον σταμάτησαν οι αμυντικοί της Σερένγκ. Μετά τις (αρκετές) αλλαγές, ωστόσο, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και δεν σημειώθηκαν πολλές μεγάλες ευκαιρίες, με αποτέλεσμα το 2-0 να διατηρηθεί ως το τέλος, αφού ο Φαν Βέερτ δεν μπόρεσε να «νικήσει» τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε τετ α τετ στο 85΄.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Αθανασιάδης (46΄ Στάνκοβιτς), Ρότα (65΄ Ραντόνια), Μουκουντί (46΄ Τζαβέλλας, 65΄ Ντάικο), Μήτογλου, Σιντιμπέ (65΄ Παρράς), Γιόνσον (65΄ Μουστακόπουλος), Μάνταλος, Φράνσον, Φερνάντες (65΄ Κοσίδης), Αραούχο, Γκαρσία (46΄ Φαν Βέερτ).

