Πανεπιστήμιο Αθηνών: Επίθεση εναντίον αστυνομικών στις φοιτητικές εστίες

Ομάδα επιτέθηκε με μολότοφ σε αστυνομικούς έξω από τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χειροπέδες σε 24χρονο. Τι βρέθηκε στο σακίδιο του συλληφθέντα.

Συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 24χρονος αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος για τη συμμετοχή του σε ομάδα ατόμων, που επιτέθηκε σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων έξω από τις φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη κοινής ειρήνης, απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης, εμπρησμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών εμπρηστικών υλών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα μια ομάδα ατόμων τοποθέτησε αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, που βρίσκεται κοντά στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε 4 οχήματα, καθώς και μικρότερης έκτασης φθορές σε ακόμα 3.

Στην συνέχεια όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, ομάδα ατόμων εκδήλωσε επίθεση σε βάρος τους με ρίψη τουλάχιστον 25 βομβών μολότοφ, πετρών και φωτοβολίδων, χωρίς να αναφερθεί φθορά ή τραυματισμός, ενώ στη συνέχεια τα άτομα έβαλαν φωτιά και κατέστρεψαν 6 κάδους απορριμμάτων.

Στο σακίδιο του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 βόμβες μολότοφ, ενώ οι εμπρηστικοί μηχανισμοί που δεν εξερράγησαν στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, περισυλλέχθηκαν από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Την υπόθεση χειρίζεται προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγείται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

