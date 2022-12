Αθλητικά

Formula 1: Πέθανε ο Πατρίκ Ταμπέ

Ο θάνατος του παλαίμαχου "πιλότου" βύθισε στο πένθος την Formula 1.

Έφυγε από την ζωή Πατρίκ Ταμπέ σε ηλικία 72 ετών βυθίζοντας στο πένθος τη Formula 1 και γενικότερα τους αγώνες ταχύτητας, στους οποίους και ξεχώρισε με μία καριέρα 15 ετών.

Η είδηση του θανάτου του κοινοποιήθηκε από την οικογένειά του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP την Κυριακή. Ήταν γνωστό ότι έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον.

Στη Formula 1, ο Ταμπέ υπήρξε οδηγός για τη Ferrari, τη Mclaren, τη Renault και αρκετές ακόμη ομάδες, ενώ είχε δύο νίκες και 11 βάθρα στην πορεία του ως πιλότος στις δεκαετίες του ’70 και του ’80.

Ο παλαίμαχος Γάλλος οδηγός αγώνων είχε κερδίσει στη Formula 1 το Γερμανικό Γκραν Πρι του 1982 και το Γκραν Πρι στην Ίμολα του 1983, όπου είχε δώσει μία ιστορική “μάχη” με τον Ζιλ Βιλνέβ για να πάρει πρώτος την καρώ σημαία.

Patrick Tambay, qui a dispute 114 Grands Prix de F1 dans les annees 70 et 80, pour deux victoires, est mort dimanche a 73 ans > https://t.co/wIibwGCX5U pic.twitter.com/xUPda3VSQG

