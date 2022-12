Αθλητικά

Άρης - Λαύριο: άνετη νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Δέυτερη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη για τον Άρη.

Με επιθετικό πλουραλισμό, δυναμική στη ρακέτα και όμορφες συνεργασίες από τους παίκτες του, ο Αρης επικράτησε σήμερα στο Αλεξάνδρειο για την 8η αγωνιστική της Basket League, επί του Λαυρίου με 87-61. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 4η νίκη του (δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας) στα 5 τελευταία παιχνίδια.

Οι Θεσσαλονικείς τελείωσαν το ματς με 41 ριμπάουντ (14 εκ των οποίων επιθετικά), 19 ασίστ, 11 κλεψίματα, έχοντας με νταμπλ-νταμπλ τους Νόα Χόρκλερ (15π., 10 ριμπ.), Βασίλη Τολιόπουλο (10π., 10 ασ.). Καταλυτική ήταν η παρουσία, επίσης, του Σεβέζ Γκούντγουϊν (14π., 9 ριμπ., 3 ασ.).

Πάλεψαν περισσότερο για το Λαύριο, το οποίο παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, οι Ρεμί Μάρτιν (14π., 4 ριμπ., 4 ασ.), Τζάστιν Γκρέι (14π.).

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-35, 65-51, 87-61

Αμυντικά αντανακλαστικά και το χέρι… αλφάδι του Χόρκλερ (13π., με 2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4 ριμπ., 1 ασ.), έδωσαν στον Αρη ρόλο πρωταγωνιστή από την έναρξη του ματς. Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με 9-4 στο 3’ και με +14 στο 7’ (25-11), χρονικό σημείο που το Λαύριο, με βασικό μοχλό τον Μάρτιν, έτρεξε σερί 10-0 και πλησίασε στους 4 πόντους στο 12’ (25-21).

Ο Αρης κράτησε τα ηνία στα χέρια του, χωρίς να αποπροσανατολίζεται από την αντίδραση που έβγαλε ο αντίπαλός του, αλλά και τη δεκάλεπτη διακοπή που υπήρξε στο ματς, μετά από αποχώρηση των διαιτητών από τον αγωνιστικό χώρο, στα 6’41’’ για την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου.

Με όπλο την αποτελεσματικότητά του από τα 6.76 (είχε 8/15 τρίποντα στο ημίχρονο), ξέφυγε με +9 στο 16’ (37-28) και με +16 (48-32), στα 20’’ πριν λήξη η δεύτερη περίοδος.

Βάζοντας την μπάλα στο καλάθι με βολές (6/6), με τους Γκρέι, Μάρτιν και ένα δίποντο από τον τελευταίο, το Λαύριο έριξε τη διαφορά στους 8 πόντους στο 21’ (48-40). Οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν» άμεσα, με επιμέρους 15-7 βρέθηκαν στο +16 (63-47), στο 28’ και έβαλαν, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για την επικράτησή τους.

Τυπικής διαδικασίας ήταν η τέταρτη περίοδος, στην οποία ο Αρης έφτασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το +28 (39’ 87-59).

*Στα 1’17’’ πριν από το τέλος του αγώνα αποβλήθηκε από τον πάγκο ο τεχνικός του Λαυρίου, Χρήστος Σερέλης

*Διακοπή υπήρξε στο παιχνίδι, με 6’41’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου και το σκορ στο 31-26 για τους γηπεδούχους. Η πρώτη διαιτητής του ματς, Βάσω Τσαρούχα, σε εκείνο το χρονικό σημείο, κατευθύνθηκε προς τη γραμματεία ενημερώνοντας πως δέχτηκε φτύσιμο στον αγκώνα και αποχώρησε για 10 περίπου λεπτά από το παρκέ με τους άλλους δύο διαιτητές, Πουρσανίδη, Καρπάνο.

Ζητήθηκε από τους ρέφερι να εκκενωθεί το σημείο πίσω από την μπασκέτα όπου βρίσκεται το ‘πέταλο’ της κερκίδας στο «Nick Galis Hall». Με την επιστροφή των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

* Γεμάτο από φιλάθλους του Αρη, για δεύτερη συνεχή, εντός έδρας, αναμέτρηση (προηγήθηκε αυτήν την περασμένη εβδομάδα με αντίπαλο την Καρδίτσα). Μεταξύ των θεατών, στα επίσημα του “Nick Galis Hall”, ήταν ο διοικητικός επικεφαλής της ΠΑΕ Αρης, Θόδωρος Καρυπίδης

* Φορώντας μπλουζάκια στα οποία αναγράφονταν τα ονόματα υποστηρικτών της ομάδας που έχασαν τη ζωής τους, έκαναν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες του Αρη.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Πουρσανίδης, Καρπάνος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρκλερ 15 (3), Γκούντγουϊν 14, Τολιόπουλος 10 (2), Νότε 10 (2), Νετζήπογλου 11 (2), Μήτρου -Λονγκ 12 (2), Σανόγκο 1, Σχίζας 4, Καββαδάς 9, Φίλλιος, Σιδηροηλίας, Χαβαλές 1

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Φλαγκ 8, Κόουλ 10 (1), Α. Νικολαϊδης, Ντέιβις 5, Κουζέλογλου 4, Γκρέι 14 (3), Ντουράμ 3, Πιλάβιος 2, Mάρτιν 15, Σπρίντζιος, Γερομιχαλός, Βουλγαρόπουλος

