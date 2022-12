Πολιτική

Ντογιάκος για καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη: Έλληνες εισαγγελείς γρηγορείτε

«Καμπανάκι» του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στους εισαγγελείς για καθυστερήσεις στην απονομή Δικαιοσύνης. Τι είπε για τις τηλεδίκες και την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Κατά τις εργασίες της 37ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ), ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, απευθυνόμενος στους συναδέλφους του τόνισε: «Έλληνες εισαγγελείς γρηγορείτε», ενώ ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας επισήμανε ότι «η Δικαιοσύνη, παρά τις δυσκολίες, τα τελευταία τρία χρόνια μετασχηματίζεται ριζικά και αποτελεσματικά».

Αναλυτικότερα, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε:

«Δεν χωρά αμφιβολία πως ο ρόλος του εισαγγελέα είναι κομβικός όχι μόνο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας αλλά και στο συνολικό οικοδόμημα της Δικαιοσύνης. Η προάσπιση της συνταγματικής θέσης του αποτελεί ουσιώδη όρο, αναπόσπαστο κομμάτι της ορθής δικαστικής λειτουργίας και εγγύηση των ανθρώπινων αξιών και δικαιωμάτων».

Ακόμη, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε: «Η Δικαιοσύνη, παρά τις δυσκολίες, τα τελευταία τρία χρόνια μετασχηματίζεται ριζικά και αποτελεσματικά, με την ποιότητα των δικαστικών υπηρεσιών να αναβαθμίζεται μέσω της ψηφιοποίησης και των θεσμικών παρεμβάσεων (π.χ. Δικαστική Αστυνομία), τις υποδομές να βελτιώνονται (κατασκευάζονται μετά από χρόνια νέα δικαστικά μέγαρα ανά την χώρα) και τα ανθρώπινα δικαιώματα να θωρακίζονται έτι περαιτέρω. Η Δικαιοσύνη ενισχύεται και ουσιαστικά, με μεταρρυθμίσεις και τροποποιήσεις που εδραιώνουν την ασφάλεια και την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται αμείωτα».

Από την πλευρά του ο κ. Ντογιάκος άσκησε κριτική στους συναδέλφους του, στους δικηγόρους, κ.λπ.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη σημείωσε ότι «είναι γεγονός ότι ορισμένα από τα μακροχρόνια προβλήματα έχουν πλέον δημιουργήσει ένα είδος επικίνδυνου εθισμού που αδρανοποιεί τα αντανακλαστικά της (σ.σ.: Δικαιοσύνης) και δηλητηριάζει την κοινή γνώμη σε βάρος της».

Αναφερόμενος ο κ. Ντογιάκος στην ταχύτητα εκδίκασης των υποθέσεων, στην ποιότητα και την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης, σημείωσε ότι αυτό που απαιτείται είναι «η αύξηση του βαθμού της ατομικής ευθύνης ενός εκάστου σε όλα τα επίπεδα ανεξαιρέτως» και προσέθεσε:

«Τα στελέχη της Δικαιοσύνης, κάθε ένα από τη θέση που κατέχει, με λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια σε συνδυασμό με τις πνευματικές και διανοητικές ικανότητες του ασφαλώς και μπορεί να προσφέρει περισσότερο από όσο ήδη προσφέρει, ώστε συνδυαστικά οι ατομικές προσπάθειες όλων να αποφέρουν το βέλτιστό δυνατό αποτέλεσμα.

Η αύξηση της ατομικής ευθύνης κάθε στελέχους της Δικαιοσύνης θα αποτελέσει ισχυρό ανάχωμα για την πειστική αντίκρουση των κακόβουλων επιθέσεων και την αντιμετώπιση των δυσκολιών, αλλά ακόμα και εχθρών (ιδεατών ή πραγματικών) που αντιμετωπίζει.

Μόνο μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας και εκούσια ανάληψη βαρύτερων ευθυνών θα μπορούσε να βοηθήσει, αν όχι στην επίλυση, τουλάχιστον στην μείωση της πίεσης των προβλημάτων της Δικαιοσύνης».

Παράλληλα, ο κ. Ντογιάκος ανέφερε ότι «αντικειμενικά οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης θεωρούνται και πρέπει να είναι άτομα αυξημένης ευφυΐας και γενικότερα πνευματικών ικανοτήτων. Αυτό το πλεονέκτημα και όχι μόνο, σαφώς, τους παρέχει τη δυνατότητα να αντιληφθούν πλήρως τις ανάγκες και τα προβλήματα και να επιλέξουν κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση τους.

Και είμαι σίγουρος ότι μπορούν να αντιληφθούν πως ένας από τους τρόπους αυτούς είναι η αύξηση της ατομικής ευθύνης τους απέναντι στο θεσμό που υπηρετούν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τώρα είναι ανεύθυνοι. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να προσφέρουν κάτι περισσότερο από αυτό που τώρα προσφέρουν από τα ανεξέλεγκτα αποθέματά τους. Ένα είναι βέβαιο. Ότι χρειάζονται άνθρωποι με έμπνευση και ιδανικά διαφορετικά από τα σημερινά για να επέλθει το επιθυμητό και χρήσιμο για όλους αποτέλεσμα».

Σε άλλο σημείο ο κ. Ντογιάκος ανέφερε ότι «η ραγδαία αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών δεν είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση ή βελτίωση των προβλημάτων της Δικαιοσύνης» και προσέθεσε ότι η κοινωνία θέλει να αγαπάει και να σέβεται «τον εισαγγελέα εκείνον που υπηρετεί έντιμα, ευσυνείδητα και τίμια τη θεσμική του θέση και έχει έντονη και ζωντανή παρουσία».

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Ντογιάκος στις τηλεδίκες, στους ανεπαρκείς δικηγόρους των «τηλεπαραθυρων», αλλά και το θέμα των παράλληλων διαζεύξεων.

Ειδικότερα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα η ποινική Δικαιοσύνη βρίσκεται στο προσκήνιο της κοινωνικής ζωής και το σπουδαιότερο, στο στόχαστρο των μέσων επικοινωνίας, αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο αγώνας είναι άνισός, όχι όμως χαμένος. Οι μάχες μεταξύ «τηλεοπτικών δικών» και τεκμηρίου αθωότητας καθημερινές…. αντιπαρατίθενται καθημερινά η υπερβολή με το μέτρο, η ψυχραιμία με την ένταση, η άγνοια με τη γνώση, η εντιμότητα με τη σκοπιμότητα.

Οι τηλεδίκες στην κορύφωσή τους. Το τηλεοπτικό βήμα αντιμάχονται «διάφοροι» και κόπτονται δήθεν για την αλήθεια και το μόνο που τελικά επιτυγχάνουν είναι να την κακοποιούν συστηματικά και συνειδητά. Όταν πρόκειται για δικηγόρους κάποιοι εξ αυτών προσδοκούν πολλά από την παρουσία τους στην τηλεδίκη, παρά το γεγονός ότι η εικόνα τους δεν πείθει και για τις ικανότητές τους. Συνήθως δεν το πετυχαίνουν. Πετυχαίνουν, όμως, με βεβαιότητα να επιδεικνύουν τη νομική τους ανεπάρκεια, την έπαρση και την αλαζονεία τους».

Ο κ. Ντογιάκος αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στο ζήτημα των τηλεφωνικών υποκλοπών, που είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, επισήμανε ότι «οι έρευνες θα προχωρήσουν χθες, με τα δεδομένα και στοιχεία που υπάρχουν» και οι εισαγγελικές αρχές θα κάνουν το καλύτερο δυνατό στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Κλείνοντας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τόνισε: «Έλληνες εισαγγελείς γρηγορείτε».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΕΕ, εισαγγελέας Εφετών Ευάγγελος Μπακέλας, επισήμανε ότι κοινή αποδοχή αποτελεί πλέον ότι η Δικαιοσύνη δεν είναι αποτελεσματική και υπάρχουν καθυστερήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών, ενώ χαρακτήρισε θετική τη σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας.

Επίσης, ο πρόεδρος της ΕΕΕ στο πλαίσιο βελτίωσης της προσπάθειας επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν Εισαγγελίες με έναν μόνο δικαστικό υπάλληλο, όπως και στην έλλειψη δικαστικών αιθουσών.

Δεν παρέλειψε ο κ. Μπακέλας να τονίσει ότι οι εισαγγελείς δέχονται επιθέσεις και απειλές από δικηγόρους που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις.

Τέλος, στις εργασίες της γενικής συνέλευσης της ΕΕΕ παραβρέθηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνος Αλεξανδρής, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν εκπρόσωποι των κομμάτων, η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Μαργαρίτα Στενιώτη, ο γενικός επίτροπος επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Δημήτριος Κωστάκης, ο γενικός γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Χρήστος Κακλαμάνης, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ. Ε.), κ.α.

