Μουντιάλ 2022 - Γαλλία: εύκολη νίκη κόντρα στην Πολωνία και πρόκριση

Η Γαλλία συνεχίζει το ταξίδι υπεράσπισης του τίτλου της στο Μουντιάλ 2022.

Η Γαλλία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, νίκησε σήμερα την Πολωνία με 3-1 και πήρε εύκολα την πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, όπου θα παίξει με την Αγγλία ή τη Σενεγάλη. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στηρίχθηκαν στα μεγάλα επιθετικά ατού της για να λυγίσουν την αντίσταση της ομάδας του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ειδικά στον σούπερ σταρ της, τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος διέλυσε την άμυνα της Πολωνίας, δίνοντας την ασίστ για το πρώτο γκολ του Ολιβιέ Ζιρού (44'), που έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του με 52 γκολ, και πέτυχε το δεύτερο και το τρίτο (74ο και 90ο λεπτό) με δύο εντυπωσιακά σουτ. Ο διάσημος άσος έγινε έτσι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 8 γκολ σε Μουντιάλ πριν κλείσει τα 24 του χρόνια! Η Πολωνία μείωσε με πέναλτι του Λεβαντόφσκι στις καθυστερήσεις.

Η Γαλλία, ως αναμενόταν, πήρε τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά και πίεσε την αντίπαλη άμυνα. Στο 29' έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Τότε ο Γκριεζμάν έδωσε στον Ντεμπελέ, εκείνος δεν τελείωσε την φάση μέσα από την περιοχή, έσπασε στον Ζιρού ο οποίος δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 38' η Πολωνία έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο ματς, όταν μετά από γύρισμα του Μπερεζίνσκι, έδιωξε με το πόδι ο Γιορίς, ο Ζιελίνσκι πήρε το ριμπάουντ σούταρε, αλλά ο Γάλλος γκολκίπερ απέκρουσε, με τον Βαράν να διώχνει τελευταία στιγμή νέο σουτ του Καμίνσκι.

Η υπεροχή της Γαλλίας καρποφόρησε στο 44ο λεπτό. Ασίστ του Μπαπέ, ο Ζιρού έκανε το 1-0, με διαγώνιο πλασέ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας, ξεπερνώντας τον Τιερί Ανρί.

Οι «τρικολόρ» συνέχισαν να πιέζουν και στο 74ο λεπτό ο Μπαπέ έδειξε την κλάση του με φοβερό σουτ από την περιοχή, ανέβαζοντας το δείκτη του σκορ σε 2-0, αλλά ο διάσημος άσος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς με νέο καταπληκτικό σουτ στο 90' «έγραψε» το τελικό 3-0. Η Πολωνία από την πλευρά της μείωσε με πέναλτι του Λεβαντόφσκι, με διπλή προσπάθεια, καθώς δόθηκε επανάληψη, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κάνοντας το τελικό 3-1.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Χεσούς Βαλενσουέλα από τη Βενεζουέλα, έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Τσουαμενί - Μπερεζίνσκι

Οι συνθέσεις:

Πολωνία (Τσέσλαβ Μιχνίεβιτς): Σέζνι, Κας, Γκλικ, Κίβιορ (88' Γκροσίτσκι), Μπερεζίνσκι, Σ. Σιμάνσκι, Κριχόβιακ (71' Μπιέλικ), Φρανκόφσκι (88' Μπέντναρεκ), Ζιελίνσκι, Kαμίνσκι (71' Ζαλέφσκι), Λεβαντόφσκι.

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Γιορίς, Κουντέ, Βαράν, Ουπαμεκανό, Τεό Ερναντέζ, Ραμπιό, Τσουαμενί (67' Φοφανά), Γκριεζμάν, Ντεμπελέ (76' Κομάν), Ζιρού (76' Τιράμ), Εμπαπέ.

