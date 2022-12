Οικονομία

Ενέργεια - ΕΕ: είμαστε ασφαλείς για τον χειμώνα

Τι ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είμαστε ασφαλείς για τον χειμώνα» τόνισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην ενεργειακή κρίση σε ομιλία της στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Μπρυζ.

Η κ. φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «ο παγκόσμιος ενεργειακός εφοδιασμός είναι περιορισμένος λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας».

Προσέθεσε ότι η Ρωσία έκοψε το 80% της προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω αγωγών σε μόλις οκτώ μήνες.

«Μπορέσαμε όμως να το αναπληρώσουμε» ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν κάνοντας λόγο για κάτι «αξιοσημείωτο» και κάτι «που πολλοί το θεωρούσαν αδύνατο».

«Αυτούς τους οχτώ μήνες, όχι μόνο δεν υπήρξαν διακοπές ρεύματος στην Ευρώπη, αλλά καταφέραμε επίσης να γεμίσουμε τις αποθήκες αερίου μας κατά περίπου 96%. Είμαστε ασφαλείς για τον χειμώνα. Αλλά αυτό έχει το κόστος των υψηλότερων τιμών της ενέργειας. Και όλα αυτά επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα πολλών ευρωπαϊκών βιομηχανιών - ιδιαίτερα των ενεργοβόρων τομέων της οικονομίας μας» επισήμανε.

Επιπροσθέτως, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «μια επιθετική Ρωσία απειλεί τις δημοκρατίες μας και μας εκβιάζει με την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα», ενώ σχετικά με το Πεκίνο σημείωσε ότι «μια ολοένα και πιο διεκδικητική Κίνα καλλιεργεί εξαρτήσεις σε όλες τις ηπείρους, για να προβάλει την εξουσία για τα δικά της συμφέροντα». Στην απέναντι πλευρά, η κ. φον ντερ Λάιεν τοποθέτησε την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.«Αντίθετα, δείτε τι μπορούν να επιτύχουν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Πάρτε την Ουκρανία. Σκεφτείτε τον τεράστιο αντίκτυπο των κυρώσεών μας.

Σκεφτείτε πόση υποστήριξη έχουμε κινητοποιήσει, από τις χώρες μας και τον κόσμο, να βοηθήσει την Ουκρανία τους τελευταίους εννέα μήνες» σημείωσε και έφερε επιπλέον ως παράδειγμα την απόφαση για πλαφόν στο πετρέλαιο.

