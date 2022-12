Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: στο νοσοκομείο διασωληνωμένος 15χρονος μετά από τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από τη Ζάκυνθο σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Στις 5 απόγευμα της Κυριακής, διακομίστηκε με ελικόπτερο από τη Ζάκυνθο διασωληνωμένος ασθενής 15,5 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για πολυτραυματία με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από τροχαίο με μηχανάκι.

Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση του 15χρονου χαρακτηρίζεται βαριά.

Ειδήσεις σήμερα:

Βίντεο με τη διάσωση δελφινιού στον Έβρο

Καιρός: Με βροχές ξεκινά η εβδομάδα - Πού θα χιονίσει

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας