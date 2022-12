Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός γλίτωσε την ήττα από την Πάφο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Πάφο κατάφερε μέσα σε δύο λεπτά να ισοφαρίσει με τους Βέρμπιτς και Κρυπαράκο και να δείξει χαρακτήρα σε ένα ακόμη ματς.

Στο ισόπαλο 2-2 έμεινε ο Παναθηναϊκός με την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης» στο δεύτερο φιλικό των «πράσινων» επί κυπριακού εδάφους. Οι παίκτες του «τριφυλλιού» -με «πειραματικές» συνθέσεις και σ’ αυτό το ματς- έδειξαν αρκετά προβληματική εικόνα στο πρώτο μέρος, όταν δέχθηκαν δύο «εύκολα» γκολ απ' την κυπριακή ομάδα, ωστόσο βελτίωσαν πολύ την εικόνα τους στο δεύτερο μέρος, βρίσκοντας τα γκολ της ισοφάρισης από τον Βέρμπιτς και τον Κρυπαράκο (ασίστ του Βέρμπιτς) στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.

Η Πάφος ξεκίνησε αρκετά δυνατά και στο 8ο λεπτό πλησίασε στο γκολ, όταν ο Χέσταντ βρέθηκε σε θέση βολής μετά από πάσα του Βαλακάρι και σούταρε, αλλά ο Λοντίγκιν είχε καλή τοποθέτηση του σώματος κι απέκρουσε.

Στο 12’ ο Παναθηναϊκός είχε δοκάρι με τον Χουάνκαρ. Μετά από κόρνερ του Μπερνάρ, η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς, ο Ισπανός μπακ οριζοντιώθηκε κι έπιασε ένα καταπληκτικό γυριστό που βρήκε πάνω στον Πούγγουρα και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης ο Βαγιαννίδης επιχείρησε να σκοράρει, όμως το πλασέ του μέσα από την περιοχή κόντραρε κι έφυγε κόρνερ.

Στο 23’ η κυπριακή ομάδα «άγγιξε» ξανά το γκολ, όταν από ωραία κάθετη πάσα του Χέσταντ, ο Μπετανκόρ πλάσαρε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι του Λοντίγκιν.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παρουσιάζει αμυντικές αδυναμίες και στο 39’ η Πάφος άνοιξε το σκορ με τον Όνι Βαλακάρι. Ο Φινλανδός επιθετικός υποδέχθηκε την μπάλα έξω από την περιοχή και σούταρε στη γωνία του Λοντίγκιν, κάνοντας το 1-0 για την κυπριακή ομάδα.

Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου η Πάφος σκόραρε για δεύτερη φορά εκμεταλλευόμενη τις νωθρές αντιδράσεις στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Βαλακάρι ύψωσε την μπάλα προς τον Μπετανκόρ, ο οποίος την κατέβασε με όλη τη άνεσή του (χωρίς να τον εμποδίσουν οι αμυντικοί του «τριφυλλιού») και με πλασέ έκανε το 2-0 για τους πρωτοπόρους της κυπριακής Λίγκας.

Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τις αλλαγές που έκανε ο Γιοβάνοβιτς ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή του και στο 57’ πλησίασε στο γκολ όταν από τη σέντρα του Μπερνάρ, ο Σπόραρ έπιασε εξαιρετική κεφαλιά, αλλά ο γκολκίπερ Ολαθάμπαλ απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του.

Στο 64’ ο Βέρμπιτς βρέθηκε σε θέση βολής μετά τη σέντρα του Κώτσιρα, αλλά η κεφαλιά του πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 77’ ο Σλοβένος μεσοεπιθετικός κέρδισε πέναλτι μετά από εξαιρετική ατομική προσπάθεια. Ο ίδιος ο Βέρμπιτς ανέλαβε και την εκτέλεση λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μειώνοντας σε 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Δύο λεπτά αργότερα (79’) ο Κρυπαράκος υποδέχθηκε την μπάλα από τον Βέρμπιτς και με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 2-2 γα τον Παναθηναϊκό, που έκανε μέσα σε ένα τέταρτο όσες φάσεις δεν είχε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή στο ματς.

Στο 83’ ο Καμπετσής έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 86’ ο Σάντσες σπατάλησε μία πολύ καλή επίθεση των «πράσινων» δοκιμάζοντας ένα πολύ άστοχο σουτ, αντί να γυρίσει την μπάλα προς τα μέσα, όπου βρίσκονταν δύο παίκτες του «τριφυλλιού».

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΦΟΣ: Ολαθάμπαλ, Δημητρίου, Μ. Παλάσιος, Μιχαήλ, Χαραμπάτζε, Πελάγιο, Ταβάρες, Χότσκο, Μπετανκόρ, Χέσταντ, Βαλακάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν για την κυπριακή ομάδα οι: Ολαθάμπαλ, Μπουνχ, Κωνσταντίνου, Χρ. Γεωργίου, Ν. Γεωργίου, Νταλ’ Ίνγκα, Εύζωνα, Λίχες, Παπαστυλιανού, Κοέλιο, Ζοάο Πέδρο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λοντίγκιν (63’ Μπρινιόλι), Βαγιαννίδης (46’ Κώτσιρας), Σάρλια (52’ Μάγκνουσον), Πούγγουρας (63’ Σιδεράς), Χουάνκαρ (46’ Σάντσες), Ρουμπέν, Συμεωνίδης (46’ Τσόκαϊ), Σ. Παλάσιος (76’ Κρυπαράκος), Σαβιέρ (63’ Βέρμπιτς), Μπερνάρ (63’ Κυριόπουλος), Σπόραρ (63’ Καμπετσής).

*Όλα τα έσοδα απ’ το φιλικό ανάμεσα στην Πάφο και τον Παναθηναϊκό θα μοιραστούν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και σε οικογένειες της πόλης που έχουν οικονομική ανάγκη.

*Πριν από την έναρξη του αγώνα η διοίκηση της Πάφου τίμησε με πλακέτα τον Παναθηναϊκό και τον προπονητή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κριάρι τραυμάτισε σοβαρά γυναίκα στη σπονδυλική στήλη

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Τον “τύφλωσαν” η παθολογική ζήλεια και τα ναρκωτικά

Επίθεση με αλυσοπρίονο - Θύμα στον ΑΝΤ1: ήταν αδίστακτος, μία κυρία με φυγάδευσε (βίντεο)