ΠΑΟΚ: “περίπατος” κόντρα στην Καρδίτσα

Οι Θεσσαλονικείς άλωσαν την Καρδίτσα και πήραν το ροζ φύλλο.

Το δεύτερο «διπλό» στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών/Basket League, μετά το πέρασμα του από το Λαύριο (3η αγωνιστική), πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς «άλωσαν» με 92-63 την έδρα της Καρδίτσας, για την 8η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 5-3 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην έκτη ήττα τους σε επτά αναμετρήσεις και δεύτερη στο «σπίτι» τους.

Η άμυνα, η οποία κράτησε την Καρδίτσα κάτω από τους 20 πόντους σε κάθε ένα από τα τέσσερα δεκάλεπτα, και το... πάρτι από τα 6.75 (18/34 τρίποντα), με πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Χαντς (μέτρησε 8/10), απλοποίησαν το έργο του ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς σήκωσαν από τα πρώτα λεπτά κεφάλι στο σκορ, «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο στο +15 (45-30 στο 20΄), ενώ στο δεύτερο της έδωσαν μη αναστρέψιμες διαστάσεις, εκτελώντας την Καρδίτσα από τα 6.75.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Τζέιλεν Χαντς με 28 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Γιανίκ Φράνκε και 12 ο Τάιλερ Πόλεϊ. Από την Καρδίτσα, που μέτρησε μόλις 1/23 τρίποντα, ηττήθηκε κατά κράτος στον τομέα των ριμπάουντ (29 έναντι 45) και είχε 12 λάθη, προσπάθησε ο Σαγίντ Πρίτζετ με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 30-45, 46-75, 63-92

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάνος, Ζαχαρής, Λουλουδιάδης

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Βαγγέλης Αγγέλου): Μπεχάιμ 3 , Πρίτζετ 17 (1), Μπέιτμον 10 , Χάντερ 3, Ντελόριερ 4, Αγραβάνης 14 (4 ριμπάουντ), Αθηναίου 2 , Γόντικας 2, Τσούκας 6, Καλαϊτζάκης, Γκαμπρόβσεκ.

ΠΑΟΚ (Άρης Λυκογιάννης): Φράνκε 15 (2), Χάντς 28 (8), Τσιακμάς 7 (2), Μαργαρίτης 3 (1) , Σαλούστρος 9 (1), Ρένφρο 3, Πόλεϊ 12 (3), Σλαφτσάκης 4 , Χρηστίδης 2 , Σίμπερτ 7 (1), Καμπερίδης, Σαρικόπουλος 2

