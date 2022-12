Κοινωνία

Missing Alert: Πού βρέθηκε η 13χρονη αγνοούμενη

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 13χρονης που είχε εξαφανιστεί από την Νέα Σμύρνη. Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την εξαφάνιση της 13χρονης , για την οποία είχε σημάνει Missing Alert, αναφέρει τα εξής:

"Η Αγγελική - Μικαέλα Τ., 13 ετών βρέθηκε σήμερα, 04.12.2022, και είναι καλά στην υγεία της. Σημαντική στην εύρεση του παιδιού υπήρξε η κινητοποίηση και η συνδρομή των πολιτών αλλά και της αστυνομίας.

Η ανήλικη εξαφανίστηκε στη 01.12.2022 από τη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδόπολη "Αγία Βαρβάρα", στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 03/12/2022 και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Αγγελική - Μικαέλα Τ., για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί."

