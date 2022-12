Πολιτική

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό Μητσοτάκης και Τσίπρας

Επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έκανε από το Ρέθυμνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτό που έζησε και με τον κ. Τσίπρα και αυτό που ζει με τον κ. Μητσοτάκη» έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, που πραγματοποίησε ομιλία στο Ωδείο της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο «ιδιαίτερο κίνητρο», όπως είπε, πριν από τις εθνικές εκλογές, που είναι η ενδυνάμωση της παράταξης με στόχο «να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει μια άλλη προοπτική, υπάρχει η φιλοδοξία όχι για καρέκλες αλλά για ένα καλύτερο αύριο» συμπληρώνοντας ότι «κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει το εύκολο παραμύθι, η τρομοκρατία ότι αν δεν είναι ο Μητσοτάκης θα έρθει ο Τσίπρας» και ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «θα αποδείξει ότι η χώρα δεν χρειάζεται ούτε τον Μητσοτάκη ούτε τον Τσίπρα, διότι ο ελληνικός λαός είδε, έμαθε και γνωρίζει».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στις υποκλοπές και τη συζήτηση του νομοσχεδίου την επόμενη εβδομάδα, τονίζοντας ότι «ένας πρωθυπουργός που θέλει να διορθώσει το λάθος του, νομοθετεί σωστά και όχι λέγοντας στον αρχηγό του τρίτου κόμματος “έλα μετά από τρία χρόνια να σε ενημερώσουμε”, από τη στιγμή που κατάλαβε ότι το “έλα να σε ενημερώσουμε” δεν το δέχομαι, γιατί είμαι δημοκράτης και δεν πρόκειται η παράταξη αυτή να συμβιβαστεί με τέτοιες άθλιες παρακρατικές πρακτικές» προσθέτοντας ότι «δεν είναι προσωπικό ζήτημα, είναι ζήτημα δημοκρατίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι ένα πατριωτικό κόμμα λέγοντας ότι «πατριωτισμός για εμάς σημαίνει όχι μόνο αγάπη για την πατρίδα αλλά γνώση των διεθνών ισορροπιών και των συσχετισμών, ώστε να λαμβάνουμε κατάλληλες αποφάσεις για τα εθνικά μας συμφέροντα» κάνοντας επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «δε χωράει στα εθνικά θέματα λαϊκισμός» και πως «όταν ήρθε η ώρα της πατρίδας ψηφίσαμε ναι και στη συμφωνία με τη Γαλλία και στις ενισχύσεις της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Δεν είμαστε αυτοί που όταν είναι στην Κυβέρνηση πάνε στον Λευκό Οίκο και βγάζουν φωτογραφίες με τον Τραμπ, κάνουνε με τον Καμένο συμφωνίες με τους Αμερικάνους για τα εξοπλιστικά, αλλά όταν γίνουν αντιπολίτευση τα ξεχνάνε όλα και κρατούν στείρα αρνητική στάση στη βουλή».

«Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ όπως με θράσος είπε ο κ. Μητσοτάκης στις 28 Αυγούστου, όταν αποκάλυψα το σκάνδαλο των υποκλοπών -για να δει όλος ο ελληνικός λαός το πρόσωπο, τις παρακρατικές πρακτικές του Μεγάρου Μαξίμου- και αντί να δώσει μια απάντηση σε αυτά που έκανε η ΕΥΠ με τα pretador είχε να πει από τη Βουλή ότι όλα τα κάνουμε για να τα βρούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ θα ήθελε αλλά δεν θα του κάνω το χατίρι, διότι δεν ήρθαμε στα πράγματα για να τα βρούμε ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τη Ν.Δ, ήρθαμε στα πράγματα για να αναγεννήσουμε τη Δημοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, διευκρινίζοντας ότι «δεκαετίες μετά την μεταρρύθμιση που έκανε ο Γιώργος Γεννηματάς και ο Παρασκευάς Αυγερινός κανείς δεν τόλμησε να υπονομεύσει ευθέως το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ» συμπληρώνοντας ότι παρά τα προβλήματα που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μετά την πανδημία θα έπρεπε να υπάρξει δημόσιος διάλογος. Ωστόσο, είπε, ο πρωθυπουργός «ιδιωτικοποιεί την υγεία και κάνει τους πολίτες να ζήσουνε σε περισσότερη ανασφάλεια, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το μεγάλο πρόβλημα που είναι η υποστελέχωση θα κλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια».

«Ένας πρωθυπουργός που μετά την πανδημία συμπεριφέρεται έτσι, δείχνει ποια είναι η πραγματική του ατζέντα, ότι ιδεοληπτικά εχθρεύονται το κράτος -όχι το οποιοδήποτε κράτος- το κράτος των παρακολουθήσεων το χρησιμοποίησαν μια χαρά, εχθρεύονται το κοινωνικό κράτος, αυτό που υπερασπίζεται η σοσιαλδημοκρατία και που είναι αναγκαίο σήμερα, για να μειώσουμε τις ανισότητες και να δώσουμε ευκαιρίες σε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Μιλώντας στην κατάμεστη αίθουσα του Ωδείου στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι με τα μέτρα της κυβέρνησης εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πρωτοφανούς ακρίβειας «οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι» προσθέτοντας σε ότι αφορά τις τράπεζες ότι «υπάρχει η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και μέσου όρου επιτοκίων στεγαστικών δανείων» προτείνοντας η χώρα να πράξει ότι και η Ισπανία που φορολόγησε με έκτακτη εισφορά τα υπερκέρδη των τραπεζών «για να πάρουν ένα μήνυμα ότι σε άλλη περίπτωση δεν μπορούν να κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού μας, όταν ζει σε ακραίες συνθήκες φτωχοποίησης».

Σε ότι αφορά τους πλειστηριασμούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ τη δυσκολότερη στιγμή των διαπραγματεύσεων, όταν η ΝΔ του Καραμανλή άφησε πίσω μια χρεοκοπημένη Ελλάδα, διαπραγματεύτηκε και πέτυχε την προστασία της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας με τα πολλά και παχιά λόγια κατάφερε να παραδώσει στα φαντς χωρίς πλαίσιο διαφάνειας και αξιοκρατίας τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων και ο κ. Μητσοτάκης το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Κατήργησε σχεδόν πλήρως το πλαίσιο υπεράσπισης της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων και σήμερα χύνουν και οι δύο κροκοδείλια δάκρυα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι «η κοροϊδία έχει κοντά ποδάρια» και πως «όλα αυτά, στην ενεργειακή κρίση, στο ΕΣΥ, στις υποκλοπές, στη Δημοκρατία και στους θεσμούς, έρχεται το ταμείο των εκλογών και εκεί η Ν.Δ πρέπει να πάρει ένα ηχηρό μήνυμα, ως εδώ».

Σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι «πέρα από το πλαφόν στη λιανική και τις ενεργειακές κοινότητες που είναι μια μακροπρόθεσμη πολιτική επιλογή, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια γενναία επιδότηση που αφορά στις ζωοτροφές, τα λιπάσματα και φυτοφάρμακα και βέβαια η μείωση του Ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και επίσης θεωρούμε σημαντικό μια πολιτική που θα διασυνδέει τον ποιοτικό τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα» ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη στήριξης των νέων ζευγαριών, υπό το βάρος και του δημογραφικού προβλήματος.

«Η πανδημία και η ενεργειακή κρίση έχουν αυξήσει κόστος ζωής και κατοικίας» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης που επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας ότι με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει διαφορετική κουλτούρα.

«Εμείς δε λέμε να πάρουνε δάνεια για να αγοράσουν σπίτι, λέμε ότι το κράτος πρέπει να δώσει φορολογικά κίνητρα, να ανοίξουν κλειστά σπίτια, να ανακαινιστούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να δεσμευτούν οι ιδιοκτήτες τους -με χαμηλό ΕΝΦΙΑ- ότι θα βάλουν μακροπρόθεσμα τα σπίτια αυτά σε προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, που θα μπορούν νέα ζευγάρια να τα ενοικιάζουν κι όταν έχουν ξεπεράσει τα κοινωνικά κριτήρια αυτές οι κοινωνικές κατοικίες, θα πηγαίνουν σε άλλα νέα ζευγάρια» είπε ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος κλείνοντας την ομιλία του τόνισε ότι η φιλοδοξία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι «να μας δώσει ο ελληνικός λαός τη δύναμη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να έχει την ισχύ και να επιβάλει τις αξίες του ως κυβερνητικό πρόγραμμα και όχι τα παζάρια κάτω από το τραπέζι» συμπληρώνοντας ότι «η δημοκρατική παράταξη θα είναι στην όχθη των νικητών στις επόμενες εθνικές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που θα έχει μια συντριπτική άνοδο στα ποσοστά του, όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θα βλέπουν την πλάτη του ελληνικού λαού, συγκριτικά με τα ποσοστά που είχαν στις εκλογές του 2019».

Τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι ενόψει των εθνικών εκλογών «το δίλλημα είναι απλό. Προφανέστατα δεν είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης, αλλά είναι δημοκρατική ανατροπή αύριο ή ανοχή στον καθεστωτισμό και τις πελατειακές νοοτροπίες που αξιοποιήσαν και οι δύο».

