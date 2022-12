Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: η Αγγλία επικράτησε εύκολα κόντρα στη Σενεγάλη

Παρούσα σε προημιτελικό Μουντιάλ για δεύτερη διαδοχική φορά (στα γήπεδα της Ρωσίας το 2018 έφτασε μέχρι την τετράδα) θα είναι η Αγγλία, η οποία στο τέταρτο χρονικά ματς της φάσης των «16» της διοργάνωσης του Κατάρ επικράτησε άνετα με 3-0 της Σενεγάλης στο Αλ Μπαΐτ της Αλ Κορ.

Με τους Τζουντ Μπέλινγχαμ (σε ηλικία 19 ετών και 158 ημερών ο άσος της Ντόρτμουντ έγινε ο δεύτερος νεαρότερος παίκτης που ξεκίνησε βασικός στην εθνική Αγγλίας σε νοκ άουτ ματς Μουντιάλ, μετά από τον Μάικλ Όουεν, ο οποίος το 1998 απέναντι στην Αργεντινή ήταν μόλις 18 ετών και 198 ημερών) και Φιλ Φόντεν να μοιράζουν ασίστ (μία ο πρώτος, δύο ο δεύτερος) και τους Χέντερσον, Κέιν, Σάκα ν΄ αξιοποιούν τις πάσες των συμπαικτών τους, τα «Τρία Λιοντάρια» κατάφεραν να προκριθούν εύκολα στους προημιτελικούς, όπου τους περιμένει η παγκόσμια πρωταθλήτρια, Γαλλία (Σάββατο στις 21:00).

Η προσπάθεια της Σενεγάλης να περάσει στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 20 χρόνια δεν στέφθηκε με επιτυχία. Το συγκρότημα του Αλιού Σισέ στάθηκε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο για 38 λεπτά, αλλά από τη στιγμή που δέχθηκε το πρώτο γκολ, κατέρρευσε και παραδόθηκε άνευ όρων.

Η αφρικανική ομάδα απείλησε στο 4ο λεπτό, με τον Ντιά να εφορμά προς την εστία του Πίκφορντ, αλλά την τελευταία στιγμή έχασε τον έλεγχο της μπάλας πριν προλάβει να πλασάρει.

Το ματς είχε αργό τέμπο, καθώς οι παίκτες της Αγγλίας προσπαθούσαν, κρατώντας περισσότερη ώρα τη μπάλα στα πόδια τους, να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Έξω από την περιοχή της Σενεγάλης, όμως, τα πάντα τελείωναν για τα «Τρία Λιοντάρια», καθώς εκτός του Μπέλινγχαμ, οι υπόλοιποι παίκτες της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης δεν μπορούσαν να "βρεθούν" μεταξύ τους.

Πέρασαν 21 λεπτά χωρίς τελική στο ματς για τις δύο ομάδες, με την Αγγλία να κάνει τη πρώτη, αλλά η κεφαλιά του Στόουνς μετά το κόρνερ του Φόντεν έφυγε άουτ. Δύο λεπτά μετά η Σενεγάλη έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι.

Από το λάθος του Μαγκουάιρ έξω από την περιοχή, βγήκε η σέντρα στην καρδιά της άμυνας των Άγγλων, ο Ντιά προσπάθησε με σουτ στην κίνηση να απειλήσει, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο σώμα του Στόουνς.

Ο Σαρ που ακολουθούσε πετάχτηκε στην πορεία της και με σουτ από πολύ κοντά απέτυχε να σκοράρει και δεν έχουμε ακόμα τελική προσπάθεια για κάποια από τις δύο ομάδες.

Νέα σπουδαία φάση για τους Αφρικανούς στο 32΄, με τον Πίκφορντ να κρατά το μηδέν με μεγάλη επέμβαση στο δυνατό σουτ του Ντιά μέσα από την περιοχή. Κόντρα στη ροή του αγώνα η Αγγλία άνοιξε το σκορ στο 38΄.

Στην πρώτη της οργανωμένη επιθετική προσπάθεια η ομάδα του Σαουθγκέιτ άλλαξε ωραία τη μπάλα, ο Κέιν έδωσε στον Μπέλινγχαμ κι ο τελευταίος με ασίστ... μισό γκολ έδωσε την ευκαιρία στον Χέντερσον να πλασάρει υποδειγματικά τον Μεντί (1-0) από το σημείο του πέναλτι.

Το γκολ έδωσε «φτερά» στους Άγγλους, που πέτυχαν και δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45΄+3), με τον Χάρι Κέιν ν΄ «ανοίγει λογαριασμό» στη διοργάνωση.

Σε γρήγορη αντεπίθεση, ο Μπέλινγχαμ έδωσε στον Φόντεν, ο οποίος «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον αρχηγό της Εθνικής και ο τελευταίος δεν αστόχησε. Ο Κέιν έφτασε τα 52 γκολ σε 79 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του (11 σε μεγάλες διοργανώσεις, εκ των οποίων 4 σε Euro και 7 σε Μουντιάλ) και πέρασε στη δεύτερη θέση της λίστας των σκόρερ όλων των εποχών, ένα λιγότερο από τον Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή (σε 120 ματς).

Η Αγγλία κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο στο β΄ μέρος και δεν άργησε να κάνει το 3-0 και να τελειώσει το ματς. Πάλι από ασίστ του Φόντεν, στο 57΄, ο Σάκα ανέβασε το δείκτη του σκορ, με το τρίτο του τέρμα στη διοργάνωση.

Διαιτητής: Ιβάν Μπάρτον (Σαλβαδόρ)

Κίτρινες: Κουλιμπαλί

Οι συνθέσεις:

ΑΓΓΛΙΑ (Γκάρεθ Σαουθγκέιτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς (76΄ Ντάιερ), Μαγκουάιρ, Σο, Χέντερσον (82΄ Φίλιπς), Ράις, Μπέλινγχαμ (76΄ Μέισον Μάουντ), Σάκα (65΄ Ράσφορντ), Κέιν, Φόντεν (65΄ Γκρίλις)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Αλιού Σισέ): Ε.Μεντί, Σαμπαλί, Κουλιμπαλί, Ντιαλό, Γιάκομπς (84΄ Μπαλό-Τουρέ), Σις (46΄ Γκέιγ), Ν.Μεντί, Εντιαγέ (46΄ Ντιένγκ), Ντιατά, Σαρ, Ντιά (72΄ Ντιεντιού)

