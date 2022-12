Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο δυνατά ματς θα απολαύσουμε στην τρίτη ημέρα της φάσης των νοκ άουτ αγώνων στους “16” του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Η μάχη των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ αρχίζει πλέον να «φουντώνει» και τη Δευτέρα (5/12) επιφυλάσσει άλλο ένα πολύ σπουδαίο «ζευγάρι» αγώνων, με τη Βραζιλία -εκ των μεγάλων φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου- να μπαίνει στα νοκ-άουτ κόντρα στη Νότια Κορέα με διάθεση να δικαιολογήσει τις υψηλές προσδοκίες της, ενώ νωρίτερα η Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει την Κροατία σε ένα μεγάλο ντέρμπι.

'Ηδη το εισιτήριο για τους "8" έχουν πάρει από το Σάββατο η Ολλανδία και η Αργεντινή, ενώ την Κυριακή την πρόκριση πήραν Γαλλία και Αγγλία.

Μουντιάλ 2022: η φάση των “16” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Το Μουντιάλ 2022 συνεχίζεται με συναρπαστικές φάσεις και αναμετρήσεις και οι εθνικές ομάδες που κατάφεραν να περάσουν στη φάση των 16 αναμετρώνται για μια θέση στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 που θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η φάση των ομίλων είχε δεύτερες ευκαιρίες αλλά στους νοκ άουτ αγώνες τα λάθη απαγορεύονται καθώς μόνο μία ομάδα από κάθε αναμέτρηση θα προκριθεί στην προημιτελική φάση.

Αν δεν υπάρχει νικητής στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, το παιχνίδι πηγαίνει σε ημίωρη παράταση και - αν χρειαστεί- στην ψυχοφθόρο για τους παίκτες αλλά συναρπαστική για τους τηλεθεατές διαδικασία των πέναλτι. Ποια ομάδα θα πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής και ποια το εισιτήριο για την επόμενη φάση;

Σήμερα 5 Δεκεμβρίου το πρώτο ματς της ημέρας θα γίνει στις 17.00 στο «Al Janoub Stadium» της πόλης Αλ-Ουάκρα, όπου η Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει την Κροατία σε ένα μεγάλο ντέρμπι. Οι «μπλε σαμουράι» που εντυπωσίασαν τους πάντες στη φάση των ομίλων νικώντας τη Γερμανία και την Ισπανία, θέλουν να φτάσουν στα προημιτελικά χωρίς να υπολογίζουν στον τιμωρημένο Ιτακούρα (δύο κίτρινες). Από την άλλη πλευρά οι Κροάτες θα παραταχθούν πλήρεις και δεν θέλουν να είναι αυτό το ματς το «last dance» του σπουδαίου Λούκας Μοντριτς.

Ακολουθεί στις 21:00 το παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Ν. Κορέα στο «Stadium 974» της Ντόχα. Οι Βραζιλιάνοι θα έχουν ξανά διαθέσιμο μετά από δύο ματς τον Νεϊμάρ Τζούνιορ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον αστράγαλο, όμως δεν μπορούν να υπολογίζουν πλέον για το υπόλοιπο του τουρνουά στους Γκαμπριέλ Ζεσούς και Άλεξ Τέλες. Εκτός είναι και ο Άλεξ Σάντρο, περιορίζοντας τις επιλογές στην ενδεκάδα για τον Τίτε. Από την άλλη πλευρά οι Νοτιοκορεάτες θα αγωνιστούν με φουλ σύνθεση και διαθέσιμους τους δύο άσους του Ολυμπιακού Χουάνγκ-Ιν-μπεόμ και Χουάνγκ Ούι-τζο.

Η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, από το Κατάρ αλλά και από τα στούντιο της Αθήνας, θα περιγράψουν και θα σχολιάσουν όλους τους αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος.

Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της Προημιτελικής Φάσης όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+:

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΟΚΟ – ΙΣΠΑΝΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

#FIFAWorldCupGR

Instagram: @fifaworldcupgr

Twitter: @FIFAWorldCupGR

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσικό πετρέλαιο: Σε ισχύ το εμπάργκο της ΕΕ και το όριο τιμής

Σεισμός στην Σάμο

Καιρός: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες τη Δευτέρα