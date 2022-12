Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Σάμο

Ποιο είναι το μέγεθος της σεισμικής δόνησης και που εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:52 τα ξημερώματα της Δευτέρας (5/12) στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βαθέως Σάμου,.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,2 χιλιόμετρα.

