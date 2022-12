Διάστημα: Κινέζοι κοσμοναύτες επέστρεψαν στην Γη μετά από έξι μήνες (βίντεο)

Τεχνολογία - Επιστήμη

Για "απόλυτη επιτυχία" κάνουν λόγο τα ΜΜΕ της Κίνας. Οι τρεις κοσμοναύτες είχαν επιφορτιστεί με την επίβλεψη των τελικών φάσεων της κατασκευής του διαστημικού σταθμού.



Τρεις Κινέζοι κοσμοναύτες επέστρεψαν στη Γη, αφού πέρασαν έξι μήνες στον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ, ανακοίνωσε η κινεζική διαστημική υπηρεσία την οποία επικαλούνται τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας την αποστολή "απόλυτη επιτυχία".

Το πλήρωμα, το οποίο βρισκόταν στον κινεζικό διαστημικό σταθμό από τις αρχές Ιουνίου, προσγειώθηκε την Κυριακή στην τοποθεσία Ντονγκφένγκ της Εσωτερικής Μογγολίας (βόρεια Κίνα) στις 20.09 ώρα Πεκίνου (14.09 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η διαστημική υπηρεσία την οποία επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, οι τρεις αστροναύτες, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα, είναι καλά στην υγεία τους.

Οι τρεις αστροναύτες της αποστολής Shenzhou-14, ο διοικητής της αποστολής Τσεν Ντονγκ, η Λιου Γιανγκ, πρώτη Κινέζα αστροναύτης και ο Κάι Σουτσέ, είχαν επιφορτιστεί με την επίβλεψη των τελικών φάσεων της κατασκευής του διαστημικού σταθμού, το στολίδι του φιλόδοξου διαστημικού προγράμματος της Κίνας.

Η τελευταία μονάδα του υπό κατασκευή διαστημικού σταθμού είχε προσδεθεί στα τέλη Οκτωβρίου, ένα κρίσιμο στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης του σταθμού που έχει προγραμματιστεί για το τέλος της χρονιάς.

"Είναι τιμή μου που είδα τον σχηματισμό της βασικής διαμόρφωσης του διαστημικού μας σταθμού", είπε ο Τσεν, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας που έγινε ο πρώτος Κινέζος αστροναύτης ο οποίος έμεινε σε τροχιά για περισσότερες από 200 ημέρες, σύμφωνα με το Xinhua.

Το πλήρωμα έδωσε τη σκυτάλη στους τρεις αστροναύτες της αποστολής Shenzhou-15, οι οποίοι είχαν φτάσει στα τέλη Νοεμβρίου στον σταθμό Τιανγκόνγκ. Ήταν η πρώτη μεταφορά πληρώματος σε τροχιά που πραγματοποίησαν Κινέζοι αστροναύτες.

Η Κίνα είχε αποκλειστεί από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) το 2011 όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν κάθε συνεργασία της NASA με το Πεκίνο.

Όταν ολοκληρωθεί, ο διαστημικός σταθμός Τιανγκόνγκ αναμένεται να έχει μάζα 90 τόνων - σχεδόν το ένα τέταρτο του ΔΔΣ - και μέγεθος παρόμοιο με τον πρώην ρωσοσοβιετικό σταθμό Mir.

Ο διαστημικός σταθμός Tiangong (Ουράνιο Παλάτι), γνωστός και με το αγγλικό ακρωνύμιό του CSS (από το "Chinese space station"), θα λειτουργεί για δέκα χρόνια και θα φιλοξενεί διάφορα πειράματα σε σχεδόν μηδενική βαρύτητα.

