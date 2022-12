Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη με έναν τραυματία - Πήγε να εμβολίσει περιπολικό και καρφώθηκε σε τοίχο

Οδηγός ΙΧ σταμάτησε σε βενζινάδικο, δεν πλήρωσε και τράπηκε σε φυγή. Ακολούθησε καταδίωξη από αστυνομικούς.



Με σκηνές από αστυνομική ταινία μοιάζουν τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου στη 1.00 μετά τα μεσάνυχτα, νεαρός οδηγός αυτοκινήτου μετέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Μοναστηρίου προκειμένου να βάλει βενζίνη στο όχημά του. Ωστόσο, μόλις ο υπάλληλος ολοκλήρωσε τη διαδικασία και ήρθε η ώρα της πληρωμής, ο νεαρός πάτησε γκάζι και έγινε… καπνός.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα να κινείται στην ίδια οδό. Το ακολούθησαν με το περιπολικό και ξεκίνησαν να του κάνουν σήμα να σταματήσει. Ο νεαρός Ρομά αντιλήφθηκε την κατάσταση και προκειμένου να γλιτώσει -στο ύψος της Συμμαχικής Οδού- προσπάθησε να εμβολίσει το περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσαν και πυροβολισμοί.





Το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο. Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον νεαρό οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.





Πηγή: thestival.gr

