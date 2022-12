Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Αποκλειστικές εικόνες από το εσωτερικό της δομής στον Βόλο (βίντεο)

Το δωμάτιο του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, η επιγραφή "El Capitano" και τα σακιά που κουβαλούσαν παιδιά. Τι λέει στον ΑΝΤ1 πρώην τρόφιμος της δομής



Αποκλειστικές εικόνες από το εσωτερικό της δομής της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Βόλο παρουσίασε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το δωμάτιο του πατρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας μέσα στην δομή, το γραφείο, ενώ στην πόρτα του δωματίου υπάρχει μια ταμπέλα στην οποία γράφει «El Capitano» (Ο καπετάνιος).

Παράλληλα, σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ένα από τα δωμάτια με κουκέτες όπου μένουν τα παιδιά.

Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται η αποθηκη όπου παιδιά τακτοποιούν πράγματα, ενώ στον εξωτερικό χώρο φαίνονται σακιά γεμισμένα τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες τα μετέφεραν τα παιδιά, στο πλαίσιο εργασιών στην δομή.

Σε ακόμα μια φωτογραφία φαίνεται ο στάβλος, όπου επίσης παιδιά φαίνονται να κάνουν δουλειές.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε και πρώην τρόφιμος της «Κιβωτού του Κόσμου», ο Νέστορας, ο οποίος δίνει την δική του εκδοχή για τα όσα καταγγέλλονται από άλλα παιδιά.

Θέλοντας να απαντήσει για τις φωτογραφίες που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή ο Νέστορας είπε τα συγκεκριμένα σακιά τα σήκωναν τα μεγαλύτερα παιδιά, σημειώνοντας ότι δεν ήταν βαριά.

Ο 18χρονος Νέστορας έχοντας ζήσει τρία χρόνια στην δομή του Βόλου και άλλα τέσσερα στα Γιάννινα, είπε ότι κανένα παιδί δεν έμεινε χωρίς φαγητό, ρούχα και παπούτσια.

Ανέφερε ακόμα ότι κάποιες δουλειές υπήρχαν στις δομές που έκαναν τα παιδιά.

Σχετικά με τον αν υπήρχαν ξυλοδαρμοί ο Νέστορας είπε ότι ξύλο έπεφτε μόνο μεταξύ των παιδιών, ενώ στις δομές υπήρχαν και παιδαγωγοί και ψυχολόγοι. Τόνισε ότι ο ίδιος είναι απόλυτα σύμφωνος με τις μεθόδους που ακολουθούσαν στην Κιβωτό.

Παραδέχτηκε ότι έχει περάσει από απομονώσεις αλλά δεν έχουν σχέση με αυτό που περιγράφουν. Ανέφερε ότι είχε μείνει για 2-3 ώρες σε ένα δωμάτιο και αυτή ήταν η τιμωρία του σε περίπτωση που αντιμιλούσε σε παιδαγωγό ή αν έκανε φασαρία.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις καταγγελίες είπε ότι αυτά τα λένε παιδιά μικρότερης ηλικίας και επειδή τα είχαν πάρει από τους γονείς τους κατηγορούν τον πατέρα Αντώνιο.

«Όση βοήθεια δέχθηκα από την Κιβωτό δεν την έχω πάρει από πουθενά. Θα ξαναπήγαινα και πάλι», είπε τέλος ο Νέστορας.

Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 και ο δικηγόρος και πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, Γιάννης Γλύκας.

