Μουντιάλ 2022: Ο Στέρλινγκ επέστρεψε στην Αγγλία - Ένοπλοι ληστές εισέβαλαν σπίτι του

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν η σύντροφός του και τα παιδιά του. Τι ακριβώς συνέβη.



Απών από την αναμέτρηση της εθνικής Αγγλίας με τη Σενεγάλη ήταν ο Ραχίμ Στέρλινγκ, με τα Μέσα της χώρας του να αποκαλύπτουν τον λόγο για τον οποίο ο μεσοεπιθετικός της Τσέλσι επέστρεψε εσπευσμένα στο Λονδίνο.

Tο βράδυ του Σαββάτου (3/12) ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του με σκοπό να το διαρρήξουν, ενώ μέσα σε αυτό βρισκόταν η σύντροφός του και τα παιδιά του.

Ο Στέρλινγκ επέλεξε να επιστρέψει στη χώρα του για να βεβαιωθεί πως οι δικοί του άνθρωποι είναι καλά, ενώ όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στο Νησί, δεν αποκλείεται να επιστρέψει τις επόμενες μέρες στο Κατάρ για να ξανατεθεί στη διάθεση του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Horrible news about Raheem Sterling. His home was raided by armed invaders while his partner and young children were in the house on Saturday night.