Ερέτρια: Έβαλαν ελαφάκια σε κλουβί και τα περιέφεραν στην πλατεία (βίντεο)

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ερέτρια της Εύβοιας, με αφορμή την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το eviathema, μια ομάδα διοργανωτών αποφάσισε να πάρει δύο μικρά ελαφάκια, να τα κλείσει σε ένα κλουβί και να τα περιφέρει στην πλατεία της πόλης. Μάλιστα, κόσμος έσπευσε να βγάλει φωτογραφίες τα έντρομα ζωάκια.

Από την πλευρά του, ο Φιλοζωικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ερέτριας Ευβοίας καταδίκασε το γεγονός σε ανάρτηση στο Facebook. Συγκεκριμένα:

«Με την ανάρτησή μας αυτή θα θέλαμε να εκφράσουμε την λύπη μας και αγανάκτησή μας για το μέγα λάθος, των διοργανωτών τις χθεσινής γιορτής στη κεντρική πλατεία του Δήμου. Το χθεσινό ''θέαμα'' των μικρών τρομαγμένων ελαφιών στο κλουβί στην πλατεία, ήταν μέγιστο ατόπημα. Κανείς δεν σκέφτηκε το μήνυμα που περνάει μια τέτοια επιλογή;

Τι έμαθαν τα εκατοντάδες παιδάκια που προσπαθούσαν να δουν στρυμωγμένα τα δυο τρομοκρατημένα ζωάκια; Προσφέρουμε ''άρτον και θεάματα'' και όλα καλά;





Θα πουν κάποιοι ίσως πως προέρχονται από εκτροφείο. Μπορεί. Αλλά αυτό σημαίνει πως μπορούμε να τα εκθέτουμε σε ένα περιβάλλον παντελώς ξένο γι αυτά που τους προκαλεί τρόμο και ανασφάλεια και να τα επιδεικνύουμε αδιαφορώντας για το μήνυμα της αιχμαλωσίας και της αδιαφορίας προς αυτές τις αθώες ψυχές;

Αγαπητοί, αν δεν το γνωρίζετε, όλα τα ζώα έχουν συναισθήματα όπως εμείς και το εκφράζουν το καθένα με τον δικό του τρόπο. Τέτοιες ενέργειες διδάσκουν, ότι μπορούμε να έχουμε τα ζώα προς ευχαρίστησή μας σε κλουβιά, δεμένα, κι αφού τα ταΐζουμε όλα καλά.

Χωρίς να αμφισβητούμε τις καλές προθέσεις και χωρίς να γνωρίζουμε ποιος είχε την πρωτοβουλία και την ευθύνη θεωρούμε ότι στο μέλλον παρόμοιες ενέργειες πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα και με τις πράξεις μας να διδάσκουμε τους μικρούς, αλλά και τους μεγάλους τον σεβασμό στη φύση και όλα τα πλάσματά της!».

πηγή: eviathema.gr

