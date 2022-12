Κοινωνία

Γυναικοκτονία στον Πειραιά - 25χρονος: “Τσακωθήκαμε, θόλωσα και την πυροβόλησα”

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 19χρονης. Ο συλληφθείς πυροβόλησε το θύμα χρησιμοποιώντας όπλο με σιγαστήρα.



Την Πέμπτη θα απολογηθεί ο 25χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύντροφό του στον Πειραιά. Μέσω του δικηγόρου του δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος, ωστόσο οι λεπτομέρειες της δολοφονίας σοκάρουν.

Όταν το πρωί του Σαββάτου οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της οδού Βάμβα στον Πειραιά, είδαν νεκρή την 19χρονη σε ύπτια θέση στο σαλόνι. Ο δράστης την είχε σκεπάσει με ένα σεντόνι. Την πυροβόλησε μία φορά στην κάτω γνάθο και το τραύμα ήταν διαμπερές.

Λίγο νωρίτερα είχε πάει στο τμήμα και είπε όσα είχαν προηγηθεί.

Στο σαλόνι βρέθηκε ο κάλυκας από τον πυροβολισμό και η βολίδα. Οι αστυνομικοί ερεύνησαν τους χώρους και άνοιξαν το ψυγείο. Στην κατάψυξη υπήρχε κρυμμένο ένα νεσεσέρ τυλιγμένο με μία σακούλα. Μέσα υπήρχε το πιστόλι, ένας γεμιστήρας, μία σφαίρα ένα πτυσσόμενο γκλοπ και σιγαστήρας. Ίσως έτσι εξηγείται ότι κανείς στη γειτονιά δεν άκουσε τον πυροβολισμό που έκοψε το νήμα της ζωής της 19χρονης.

Μετά από έναν έντονο καυγά πήρε το όπλο και στέρησε τη ζωή της κοπέλας με την οποία είχε σχέση. Έκανε μάλιστα και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αδυναμίες. Δεν είχες καμία. Είχα μία. Αγαπούσα», έγραψε ο καθ’ ομολογίαν δράστης.

Το θύμα εργαζόταν σε κλαμπ στην Καλλιθέα και ο 25χρονος σε κέντρο διασκέδασης στην Τρούμπα.

«Για μια ακόμη φορά το Σάββατο τσακωθήκαμε. Είδε κάτι στο κινητό μου και ξεκίνησε ο καυγάς. Εκείνη την στιγμή θόλωσα και την πυροβόλησα. Μετά από αυτό δε θυμάμαι τίποτα. Μετανιώνω για αυτό που έκανα», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του ο 25χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 25χρονος είχε απειλήσει και είχε κινηθεί απειλητικά προς την 19χρονη.

Μάλιστα, οι καυγάδες του ζευγαριού ήταν συχνοί, με τον 25χρονο να προχωρά συχνά σε απειλές.

