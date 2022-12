Πολιτισμός

National Geographic: Η Κάρπαθος κορυφαίος παγκόσμιος προορισμός

Το νησί των Δωδεκανήσων στη λίστα του National Geographic με τους 25 πιο συγκλονιστικούς προορισμούς για το 2023!

Στην ετήσια καθιερωμένη λίστα του National Geographic https://www.nationalgeographic.com/travel/article/best-of-the-world-2023 με τους 25 πιο συγκλονιστικούς προορισμούς του κόσμου για το 2023, συγκαταλέγεται η Κάρπαθος (η μόνη περιοχή από την Ελλάδα), στην υποκατηγορία της διατήρησης των τοπικών κοινοτήτων. Το δημοφιλές μέσο αναφέρεται στο νησί των Δωδεκανήσων ως ένα καταπληκτικό και πανέμορφο μέρος, όπου οι γυναικείες επιχειρήσεις πρωτοστατούν στον τουρισμό αειφορίας. Ο εκτενής κατάλογος περιλαμβάνει στην ίδια κατηγορία το Μιλγουόκι, την Αμπέρτα του Καναδά, το Λάος και τη Γκάνα, ενώ ακολουθούν 20 ακόμη προορισμοί από Ευρώπη, Αφρική, Αμερική και Ασία στις επιμέρους κατηγορίες φύση, περιπέτεια, οικογένεια και πολιτισμός.

Προηγήθηκε μία ακόμη σημαντική διεθνής διάκριση για το μαγευτικό νησί της παράδοσης από τον Guardian που κατέταξε την Κάρπαθο στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 5 καλύτερα μη δημοφιλή νησιά της Ευρώπης μαζί με νησιά της Ιρλανδίας, των Αζόρων, της Εσθονίας, της Σικελίας και της Κροατίας. Εντυπωσιασμένη η αρθρογράφος παρομοιάζει τις κορυφές των βουνών της με «μαρέγκα» οι οποίες δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό πίσω από τις ειδυλλιακές παραλίες του νησιού! «Η Κάρπαθος διαθέτει έναν ανεκτίμητο φυσικό πλούτο που μαζί με την παραδοσιακή κληρονομιά των κατοίκων της συνθέτουν έναν προορισμό ο οποίος ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ταξιδιωτών και εκτός της υψηλής περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε θέτουμε νέους στόχους προβολής και ανάπτυξης με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού», εξηγεί ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου, Μανώλης Παραγυιός.

Τη μεγάλη δυναμική του προορισμού ως προς τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου ανέδειξε νέα στατιστική ανάλυση εξειδικευμένης εταιρείας μάρκετινγκ που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην ομάδα εργασίας του τουρισμού του δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η Κάρπαθος για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο βρέθηκε στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα, ανάμεσα σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας με κριτήριο την ποσοστιαία αύξηση αφίξεων εσωτερικού και εξωτερικού, η οποία ξεπέρασε το 60% σε σχέση με πέρσι. Επιπλέον, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις της για τον Οκτώβριο παρουσίασαν ιστορικό υψηλό για τα τελευταία 35 έτη.

