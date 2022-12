Κοινωνία

Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Σφαίρα στο κεφάλι δέχθηκε ο ανήλικος οδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροβολισμούς σε 16χρονο που έβαλε βενζίνη και έφυγε χωρίς να πληρώσει. Αφαιρέθηκε σφαίρα από το κεφάλιτου και νοσηλεύεται στην Ενττική. Το χρονικό της αιματηρής καταδίωξης.

Δεκαέξι χρονών είναι ο οδηγός που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν ύστερα από αστυνομική καταδίωξη έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τοιχίο στη Θεσσαλονίκη.

Ο έφηβος δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου και χειρουργήθηκε για την αφαίρεση της σφαίρας, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα". Το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα όταν ο νεαρός έφυγε από βενζινάδικο επί της οδού Μοναστηρίου, χωρίς να πληρώσει τα καύσιμα που έβαλε.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία το όχημα εντοπίστηκε στην περιοχή, ωστόσο ο ανήλικος οδηγός αγνόησε τα σήματα να σταματήσει και ανέπτυξε ταχύτητα.

Καθώς έφτασε στη Συμμαχική οδό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό, ενώ στην προσπάθειά τους οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν, έριξαν πυρά.

Τελικά, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε τοιχίο και ακινητοποιήθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Δωρεά οργάνων 21χρονης φοιτήτριας: Τα μάτια της Έμμας βρήκαν παραλήπτη

Τροχαίο: Πέθανε στο τιμόνι και προκλήθηκε ατύχημα

“Κιβωτός του Κόσμου” - Σταμάτης: Παράνομο ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα να μένουν στην δομή (βίντεο)